Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 219220221222 Додано: Нед 13 лис, 2022 14:15 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Faceless написав: В Істамбулі ще більші дикуни:)

Особливо таксисти В Істамбулі ще більші дикуни:)Особливо таксисти



У всіх країнах свої особливості:

- В Україні прийнято їздити по центру міста зі швидкістю 140 та давити на смерть людей. Бити в пику кулаком пішохода, який зробив зауваження водію.

- В США майже на всіх перхрестях встановлено знаки STOP з ЧЬОТИРЬОХ сторін і першим після зупинки проїде виключно той, хто першим під"їхав до перехрестя - а другим той - хто під"їхав другим. І дуже цікаво дивится, як всі уважно дивляться одне на одного : хто перший, хто другий, хто третій... А не той, у кого Toyotya Land Cruiser 2022 року.

- В Польщі на червоне світло при пустих вулицях переходять тільки наші... Свого часу це мене дивувало...

- В Туреччині практично не зустірнеш знак 2.1 "Уступіть дорогу", його фунцію виконує знак 2.2 "STOP" (в турецькій версії "DUR"). Звикаєш, і навіть я - досить слухняний водій - НЕ зупиняюся, хіба що дивилюсь ліворуч на дорогу.

- В Туреччині ще 4 роки тому не було в ПДД вимоги для водія пропускати пішохода на пішоходному переході - "зебра" носила чисто декоративний характер розфарбовування на дорозі. Про що не знали туристи. Зараз внесено правило пропускати пішохода (здається, штраф більше 40$), але по інерції ще не завжди пропускають, або майже не пропускають.

Натомість дуже жорсткі штрафи за ремінь безпеки (близько 50$), розмови телефоном та перевищення швидкості.

З 1 січня 2023 штрафи за порушення ПДД карколомно збільшуються, до неймовірних сум.



Так само турків дивує те, що в Украіні можна НЕ ПЛАТИТИ штрафи взагалі (тут таке не є можливим - хутко сплачують - при несплаті штрафа на протязі 15 діб блокуються всі рахунки власника авто або порушника), і що можна депутату або сину власника ринку давити насмерть дітей безкарно...

Ніхто, і ніколи, і ніде не ставить авто на місце для авто інвалідів - навіть якщо всі інші місця щильно зайняті.



Три дні тому наша українка припаркувалася після знака 3.34 "Зупинку заборонено" - повела дитину "на англійську мову" - як звикла це робити в Україні. Де хочу в Києві - там і ставлю!

Через 1 годину звичайний охоронець установи на вулиці викликав евакуатор мерії, авто відвезли на штрафмайданчик.

Турків точно здивувало б те, що так прийнято в Україні: Де хочу, там і ставлю!

Пікантності ситуації додало те, що зі штрафмайданчика мерії віддадуть авто виключно власнику авто , а не його жінці, а власник зараз в Україні.

І він невиїзний (!).

Звісно: власник авто і не думав, залишаючи іншу країну, оформити на авто доручення на жінку: "Я не для того Лексус купував!" (там саме Лексус, модель я на запам"ятав).

Співробітників штрафмайданчика це теж здивувало...

Бігав власник позавчора по приймальним Посольства Туреччини в Україні, намагаючись оформити Довіреність на жінку для того, щоби хоч забрати авто зі штрафмайданчика.

Наказав жінці НІКОЛИ НІКОЛИ НІКОЛИ не те, що не ставити авто після знака 3.34 (!!!), а взагалі не користуватися його (чоловіка) авто.

Пані запам"ятає надовго. І не буде порушувати.

Так що питання про те, де є "більші дикуни" досить цікаве. У всіх країнах свої особливості:- В Україні прийнято їздити по центру міста зі швидкістю 140 та давити на смерть людей. Бити в пику кулаком пішохода, який зробив зауваження водію.- В США майже на всіх перхрестях встановлено знаки STOP з ЧЬОТИРЬОХ сторін і першим після зупинки проїде виключно той, хто першим під"їхав до перехрестя - а другим той - хто під"їхав другим. І дуже цікаво дивится, як: хто перший, хто другий, хто третій... А не той, у кого Toyotya Land Cruiser 2022 року.- В Польщі на червоне світло при пустих вулицях переходять тільки наші... Свого часу це мене дивувало...- В Туреччині практично не зустірнеш знак 2.1 "Уступіть дорогу", його фунцію виконує знак 2.2 "STOP" (в турецькій версії "DUR"). Звикаєш, і навіть я - досить слухняний водій - НЕ зупиняюся, хіба що дивилюсь ліворуч на дорогу.- В Туреччині ще 4 роки тому не було в ПДД вимоги для водія пропускати пішохода на пішоходному переході - "зебра" носила чисто декоративний характер розфарбовування на дорозі.Зараз внесено правило пропускати пішохода (здається, штраф більше 40$), але по інерції ще не завжди пропускають, або майже не пропускають.Натомість дуже жорсткі штрафи за ремінь безпеки (близько 50$), розмови телефоном та перевищення швидкості.З 1 січня 2023 штрафи за порушення ПДД карколомно збільшуються, до неймовірних сум.Так само турків дивує те, що в Украіні можна НЕ ПЛАТИТИ штрафи взагалі (тут таке не є можливим - хутко сплачують - при несплаті штрафа на протязі 15 діб блокуються всі рахунки власника авто або порушника), і що можна депутату або сину власника ринку давити насмерть дітей безкарно...Ніхто, і ніколи, і ніде не ставить авто на місце для авто інвалідів - навіть якщо всі інші місця щильно зайняті.Три дні тому наша українка припаркувалася після знака 3.34 "Зупинку заборонено" - повела дитину "на англійську мову" - як звикла це робити в Україні.Через 1 годину звичайний охоронець установи на вулиці викликав евакуатор мерії, авто відвезли на штрафмайданчик.Турків точно здивувало б те, що так прийнято в Україні: Де хочу, там і ставлю!Пікантності ситуації додало те, що зі штрафмайданчика мерії віддадуть авто, а не його жінці, а власник зараз в Україні.І він невиїзний (!).Звісно: власник авто і не думав, залишаючи іншу країну, оформити на авто доручення на жінку: "Я не для того Лексус купував!" (там саме Лексус, модель я на запам"ятав).Співробітників штрафмайданчика це теж здивувало...Бігав власник позавчора по приймальним Посольства Туреччини в Україні, намагаючись оформити Довіреність на жінку для того, щоби хоч забрати авто зі штрафмайданчика.Наказав жінці НІКОЛИ НІКОЛИ НІКОЛИ не те, що не ставити авто після знака 3.34 (!!!), а взагалі не користуватися його (чоловіка) авто.Пані запам"ятає надовго. І не буде порушувати.Так що питання про те, де є "більші дикуни" досить цікаве. Дякую за екскурс, але ви аж надто згущаєте фарби щодо України. І не можу, звісно, говорити за всю Туреччину, але в Істанбулі "культура паркування" нічим не краща за українську, і там на "українських понаїхів" не звалиш. Дякую за екскурс, але ви аж надто згущаєте фарби щодо України. І не можу, звісно, говорити за всю Туреччину, але в Істанбулі "культура паркування" нічим не краща за українську, і там на "українських понаїхів" не звалиш. Faceless

Модератор Повідомлень: 32267 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7620 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лис, 2022 15:14 flyman написав: В Польщі переваги пішохода на переході не було ще років 5 тому, може щось змінилося В Польщі переваги пішохода на переході не було ще років 5 тому, може щось змінилося

Перевага пішохода була завжди (принаймі останні кільканадцять років точно). В минулому році правила змінили і тепер водій повинен надати перевагу (читай "зупинитися") пішоходу, який тільки наближається до переходу, а не вже йде про ньому. Але і до того нормально пропускали. Ну і заборону різко виходити на перехід перед автомобілем теж ніхто не відміняв.

Розповім трохи про те, як воно тут їздиться.

1. Швидкісного режиму майже ніхто не дотримується. Усі їдуть + 10-30-50 км/г, скидають швидкість лише перед радарами.

2. Паркуються в цілому нормально, але у спальних районах авто, запарковане на зебрі - не диво. Міська варта на подібні виклики часом приїздить, часом ні (сказав би, що скоріше ні). Тож великий шанс обійтися навіть без штрафу, не кажучи вже про евакуацію.

3. На одній вузькій вулиці у центрі трамвай міг проїхати тільки якщо автівки запарковані чітко до лінії. Як результат, майже щоденно хтось вилазив на 10-30 см і зупиняв рух трамваїв. Після пари років страждань, рух по вулиці для "зальотних" взагалі заборонили. Подіяло.

4. Багато хто пропускає виїжджаючих з другорядної, якщо це дійсно неможливо зробити інакше через щільний рух. Не вважається за западло якомусь кайєну пригальмувати і випустити старий ланос чи міський автобус.

5. Червоний вмикається дуже швидко, іноді можна не встигнути загальмувати і доводиться проскакувати на заборонений сигнал. Наприклад, на вулицях із дозволеною швидкістю 70-80 км/г. Але, на щастя, зелений для перпендикулярного напрямку вмикається із затримкою. Тож треба "завтикати" десь секунд на 5-7, щоб створити дійсно небезпечну ситуацію.

6. Згідно з правилами, перетинати суцільну лінію не можна ні за яких обставин. Але усі випереджають велосипедистів через розмітку - інакше можеш за ним тягнутися кілька км на заміській дорозі. Кажуть, що поліція на це прикриває очі.

7. В місті на поворотах усі намагаються "зрізати" кут і виїхати на зустрічну половину. Часом доводиться навіть зупинятися, бо воно пре прямо на тебе.

8. Найнебезпечніші на дорозі чьоткі пацикі на старих БМВ та Ауді, а також старі Фіати 600 - на них ганяють кур'єри з місцевих піцерій.

9. Корки тротуарами ніхто не об'їжджає. Буспасами, зазвичай, теж. Але часом знаходяться хитрожопі, що проїжджають буспасом, а потім намагаються втиснутися у смугу. Перевага пішохода була завжди (принаймі останні кільканадцять років точно). В минулому році правила змінили і тепер водій повинен надати перевагу (читай "зупинитися") пішоходу, який тільки наближається до переходу, а не вже йде про ньому. Але і до того нормально пропускали. Ну і заборону різко виходити на перехід перед автомобілем теж ніхто не відміняв.Розповім трохи про те, як воно тут їздиться.1. Швидкісного режиму майже ніхто не дотримується. Усі їдуть + 10-30-50 км/г, скидають швидкість лише перед радарами.2. Паркуються в цілому нормально, але у спальних районах авто, запарковане на зебрі - не диво. Міська варта на подібні виклики часом приїздить, часом ні (сказав би, що скоріше ні). Тож великий шанс обійтися навіть без штрафу, не кажучи вже про евакуацію.3. На одній вузькій вулиці у центрі трамвай міг проїхати тільки якщо автівки запарковані чітко до лінії. Як результат, майже щоденно хтось вилазив на 10-30 см і зупиняв рух трамваїв. Після пари років страждань, рух по вулиці для "зальотних" взагалі заборонили. Подіяло.4. Багато хто пропускає виїжджаючих з другорядної, якщо це дійсно неможливо зробити інакше через щільний рух. Не вважається за западло якомусь кайєну пригальмувати і випустити старий ланос чи міський автобус.5. Червоний вмикається дуже швидко, іноді можна не встигнути загальмувати і доводиться проскакувати на заборонений сигнал. Наприклад, на вулицях із дозволеною швидкістю 70-80 км/г. Але, на щастя, зелений для перпендикулярного напрямку вмикається із затримкою. Тож треба "завтикати" десь секунд на 5-7, щоб створити дійсно небезпечну ситуацію.6. Згідно з правилами, перетинати суцільну лінію не можна ні за яких обставин. Але усі випереджають велосипедистів через розмітку - інакше можеш за ним тягнутися кілька км на заміській дорозі. Кажуть, що поліція на це прикриває очі.7. В місті на поворотах усі намагаються "зрізати" кут і виїхати на зустрічну половину. Часом доводиться навіть зупинятися, бо воно пре прямо на тебе.8. Найнебезпечніші на дорозі чьоткі пацикі на старих БМВ та Ауді, а також старі Фіати 600 - на них ганяють кур'єри з місцевих піцерій.9. Корки тротуарами ніхто не об'їжджає. Буспасами, зазвичай, теж. Але часом знаходяться хитрожопі, що проїжджають буспасом, а потім намагаються втиснутися у смугу. Gastarbaiter Повідомлень: 2245 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 219220221222 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гістьМодератори: Faceless