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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лис, 2022 14:15
akurt написав: Faceless написав:
В Істамбулі ще більші дикуни:)
Особливо таксисти
У всіх країнах свої особливості:
- В Україні прийнято їздити по центру міста зі швидкістю 140 та давити на смерть людей. Бити в пику кулаком пішохода, який зробив зауваження водію.
- В США майже на всіх перхрестях встановлено знаки STOP з ЧЬОТИРЬОХ сторін і першим після зупинки проїде виключно той, хто першим під"їхав до перехрестя - а другим той - хто під"їхав другим. І дуже цікаво дивится, як всі уважно дивляться одне на одного
: хто перший, хто другий, хто третій... А не той, у кого Toyotya Land Cruiser
2022 року.
- В Польщі на червоне світло при пустих вулицях переходять тільки наші... Свого часу це мене дивувало...
- В Туреччині практично не зустірнеш знак 2.1 "Уступіть дорогу
", його фунцію виконує знак 2.2 "STOP" (в турецькій версії "DUR"). Звикаєш, і навіть я - досить слухняний водій - НЕ зупиняюся, хіба що дивилюсь ліворуч на дорогу.
- В Туреччині ще 4 роки тому не було в ПДД вимоги для водія пропускати пішохода на пішоходному переході - "зебра" носила чисто декоративний характер розфарбовування на дорозі. Про що не знали туристи.
Зараз внесено правило пропускати пішохода (здається, штраф більше 40$), але по інерції ще не завжди пропускають, або майже не пропускають.
Натомість дуже жорсткі штрафи за ремінь безпеки (близько 50$), розмови телефоном та перевищення швидкості.
З 1 січня 2023 штрафи за порушення ПДД карколомно збільшуються, до неймовірних сум.
Так само турків дивує те, що в Украіні можна НЕ ПЛАТИТИ штрафи взагалі (тут таке не є можливим - хутко сплачують - при несплаті штрафа на протязі 15 діб блокуються всі рахунки власника авто або порушника), і що можна депутату або сину власника ринку давити насмерть дітей безкарно...
Ніхто, і ніколи, і ніде не ставить авто на місце для авто інвалідів - навіть якщо всі інші місця щильно зайняті.
Три дні тому наша українка припаркувалася після знака 3.34 "Зупинку заборонено
" - повела дитину "на англійську мову" - як звикла це робити в Україні. Де хочу в Києві - там і ставлю!
Через 1 годину звичайний охоронець установи на вулиці викликав евакуатор мерії, авто відвезли на штрафмайданчик.
Турків точно здивувало б те, що так прийнято в Україні: Де хочу, там і ставлю!
Пікантності ситуації додало те, що зі штрафмайданчика мерії віддадуть авто виключно власнику авто
, а не його жінці, а власник зараз в Україні.
І він невиїзний (!).
Звісно: власник авто і не думав, залишаючи іншу країну, оформити на авто доручення на жінку: "Я не для того Лексус купував!"
(там саме Лексус, модель я на запам"ятав).
Співробітників штрафмайданчика це теж здивувало...
Бігав власник позавчора по приймальним Посольства Туреччини в Україні, намагаючись оформити Довіреність на жінку для того, щоби хоч забрати авто зі штрафмайданчика.
Наказав жінці НІКОЛИ НІКОЛИ НІКОЛИ не те, що не ставити авто після знака 3.34 (!!!), а взагалі не користуватися його (чоловіка) авто.
Пані запам"ятає надовго. І не буде порушувати.
Так що питання про те, де є "більші дикуни
" досить цікаве.
Дякую за екскурс, але ви аж надто згущаєте фарби щодо України. І не можу, звісно, говорити за всю Туреччину, але в Істанбулі "культура паркування" нічим не краща за українську, і там на "українських понаїхів" не звалиш.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 15:14
flyman написав:
В Польщі переваги пішохода на переході не було ще років 5 тому, може щось змінилося
Перевага пішохода була завжди (принаймі останні кільканадцять років точно). В минулому році правила змінили і тепер водій повинен надати перевагу (читай "зупинитися") пішоходу, який тільки наближається до переходу, а не вже йде про ньому. Але і до того нормально пропускали. Ну і заборону різко виходити на перехід перед автомобілем теж ніхто не відміняв.
Розповім трохи про те, як воно тут їздиться.
1. Швидкісного режиму майже ніхто не дотримується. Усі їдуть + 10-30-50 км/г, скидають швидкість лише перед радарами.
2. Паркуються в цілому нормально, але у спальних районах авто, запарковане на зебрі - не диво. Міська варта на подібні виклики часом приїздить, часом ні (сказав би, що скоріше ні). Тож великий шанс обійтися навіть без штрафу, не кажучи вже про евакуацію.
3. На одній вузькій вулиці у центрі трамвай міг проїхати тільки якщо автівки запарковані чітко до лінії. Як результат, майже щоденно хтось вилазив на 10-30 см і зупиняв рух трамваїв. Після пари років страждань, рух по вулиці для "зальотних" взагалі заборонили. Подіяло.
4. Багато хто пропускає виїжджаючих з другорядної, якщо це дійсно неможливо зробити інакше через щільний рух. Не вважається за западло якомусь кайєну пригальмувати і випустити старий ланос чи міський автобус.
5. Червоний вмикається дуже швидко, іноді можна не встигнути загальмувати і доводиться проскакувати на заборонений сигнал. Наприклад, на вулицях із дозволеною швидкістю 70-80 км/г. Але, на щастя, зелений для перпендикулярного напрямку вмикається із затримкою. Тож треба "завтикати" десь секунд на 5-7, щоб створити дійсно небезпечну ситуацію.
6. Згідно з правилами, перетинати суцільну лінію не можна ні за яких обставин. Але усі випереджають велосипедистів через розмітку - інакше можеш за ним тягнутися кілька км на заміській дорозі. Кажуть, що поліція на це прикриває очі.
7. В місті на поворотах усі намагаються "зрізати" кут і виїхати на зустрічну половину. Часом доводиться навіть зупинятися, бо воно пре прямо на тебе.
8. Найнебезпечніші на дорозі чьоткі пацикі на старих БМВ та Ауді, а також старі Фіати 600 - на них ганяють кур'єри з місцевих піцерій.
9. Корки тротуарами ніхто не об'їжджає. Буспасами, зазвичай, теж. Але часом знаходяться хитрожопі, що проїжджають буспасом, а потім намагаються втиснутися у смугу.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 13 лис, 2022 16:03
Дякую, пане Gastarbaiter, про викладення цікавих спостережень.
Як я розумію, це про Польщу. Я не був у Польщі вже 4 чи 5 років.
Суб"єктивна думка: в мене немає саме таких спостережень, як вище - мені дуже дуже подобалася класна розмітка автомобільних доріг в містах та за містом: і телепень зможе правильно іздити...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 13 лис, 2022 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 16:12
Gastarbaiter написав: flyman написав:
В Польщі переваги пішохода на переході не було ще років 5 тому, може щось змінилося
Перевага пішохода була завжди (принаймі останні кільканадцять років точно). В минулому році правила змінили і тепер водій повинен надати перевагу (читай "зупинитися") пішоходу, який тільки наближається до переходу, а не вже йде про ньому. Але і до того нормально пропускали. Ну і заборону різко виходити на перехід перед автомобілем теж ніхто не відміняв.
Розповім трохи про те, як воно тут їздиться.
1. Швидкісного режиму майже ніхто не дотримується. Усі їдуть + 10-30-50 км/г, скидають швидкість лише перед радарами.
2. Паркуються в цілому нормально, але у спальних районах авто, запарковане на зебрі - не диво. Міська варта на подібні виклики часом приїздить, часом ні (сказав би, що скоріше ні). Тож великий шанс обійтися навіть без штрафу, не кажучи вже про евакуацію.
3. На одній вузькій вулиці у центрі трамвай міг проїхати тільки якщо автівки запарковані чітко до лінії. Як результат, майже щоденно хтось вилазив на 10-30 см і зупиняв рух трамваїв. Після пари років страждань, рух по вулиці для "зальотних" взагалі заборонили. Подіяло.
4. Багато хто пропускає виїжджаючих з другорядної, якщо це дійсно неможливо зробити інакше через щільний рух. Не вважається за западло якомусь кайєну пригальмувати і випустити старий ланос чи міський автобус.
5. Червоний вмикається дуже швидко, іноді можна не встигнути загальмувати і доводиться проскакувати на заборонений сигнал. Наприклад, на вулицях із дозволеною швидкістю 70-80 км/г. Але, на щастя, зелений для перпендикулярного напрямку вмикається із затримкою. Тож треба "завтикати" десь секунд на 5-7, щоб створити дійсно небезпечну ситуацію.
6. Згідно з правилами, перетинати суцільну лінію не можна ні за яких обставин. Але усі випереджають велосипедистів через розмітку - інакше можеш за ним тягнутися кілька км на заміській дорозі. Кажуть, що поліція на це прикриває очі.
7. В місті на поворотах усі намагаються "зрізати" кут і виїхати на зустрічну половину. Часом доводиться навіть зупинятися, бо воно пре прямо на тебе.
8. Найнебезпечніші на дорозі чьоткі пацикі на старих БМВ та Ауді, а також старі Фіати 600 - на них ганяють кур'єри з місцевих піцерій.
9. Корки тротуарами ніхто не об'їжджає. Буспасами, зазвичай, теж. Але часом знаходяться хитрожопі, що проїжджають буспасом, а потім намагаються втиснутися у смугу.
Та там в Польщі такої куйні на приймали:не можна випереджати інший автомобіль при наближенні до зебри. І поліцаї файно на цьому пасуться.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 16:34
Bolt написав:
Та там в Польщі такої куйні на приймали:не можна випереджати інший автомобіль при наближенні до зебри. І поліцаї файно на цьому пасуться.
Цю "куйню" не на рівному місці вигадали. Вважаю цілком розумним правилом, якщо більшості людей розуму бракує, щоб ситуацію на кілька секунд вперед спрогнозувати.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 16:57
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Та там в Польщі такої куйні на приймали:не можна випереджати інший автомобіль при наближенні до зебри. І поліцаї файно на цьому пасуться.
Цю "куйню" не на рівному місці вигадали. Вважаю цілком розумним правилом, якщо більшості людей розуму бракує, щоб ситуацію на кілька секунд вперед спрогнозувати.
поки одна машина призупиняється на зебрі, а ти переходиш, з-за неї вискакує інша, яка тебе збиває або не збиває, якщо маєш добру реакцію
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Додано: Нед 13 лис, 2022 17:29
flyman написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Та там в Польщі такої куйні на приймали:не можна випереджати інший автомобіль при наближенні до зебри. І поліцаї файно на цьому пасуться.
Цю "куйню" не на рівному місці вигадали. Вважаю цілком розумним правилом, якщо більшості людей розуму бракує, щоб ситуацію на кілька секунд вперед спрогнозувати.
поки одна машина призупиняється на зебрі, а ти переходиш, з-за неї вискакує інша, яка тебе збиває або не збиває, якщо маєш добру реакцію
Я не просто так написав, суть в тому, можна порушити це правило, якщо наприклад, рівномірно їдуть дві машини, одна з них раптово пригальмовує перед переходом і получаться, що інша порушує це правило, а ззаду їдуть поліцаї і записують це на камеру :штраф 1500 pln+15 балів 😏
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Додано: Нед 13 лис, 2022 20:23
Bolt написав:
Я не просто так написав, суть в тому, можна порушити це правило, якщо наприклад, рівномірно їдуть дві машини, одна з них раптово пригальмовує перед переходом і получаться, що інша порушує це правило, а ззаду їдуть поліцаї і записують це на камеру :штраф 1500 pln+15 балів 😏
Тому достатньо проїзжати переходи, тримаючись трохи позаду. Особливо якщо за вами їде поліція.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 09:06
Bolt написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Та там в Польщі такої куйні на приймали:не можна випереджати інший автомобіль при наближенні до зебри. І поліцаї файно на цьому пасуться.
Цю "куйню" не на рівному місці вигадали. Вважаю цілком розумним правилом, якщо більшості людей розуму бракує, щоб ситуацію на кілька секунд вперед спрогнозувати.
Я не просто так написав, суть в тому, можна порушити це правило, якщо наприклад, рівномірно їдуть дві машини, одна з них раптово пригальмовує перед переходом і получаться, що інша порушує це правило, а ззаду їдуть поліцаї і записують це на камеру :штраф 1500 pln+15 балів 😏
В нас теж було це правило коли я здавала на права. Потім відмінили? В Києві вже декілька років є тенденція, що не пропускають на переході пішоходів старі дев'ятки,ржаві лади. І,навпаки, дуже дорогі машини зупиняються. Але, з'являється якась очерєдна зайцева і ламає цю картину.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 09:17
Wisznia2021 написав:
В Києві вже декілька років є тенденція, що не пропускають на переході пішоходів
Так це завжди так було, памятаю смішний випадок, біля 5 хвилин на Оболоні чекали, поки хтось пропустить нас як пішоходів по зебрі, і от зупиняється одне авто - дивлюсь - дипломатичні номера...
Може звичайно зараз кияни змінились, стали іншими...
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