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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Сніданок американського мільйонера за $0.54
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:24

  flyman написав:Сніданок американського мільйонера за $0.54

Флай, зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.

Так що Ви тепер вибрали? США чи Австрію? Де краще?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:38

  airmax78 написав:
  flyman написав:Сніданок американського мільйонера за $0.54

Флай, зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.

Готувати не пробували?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:53

  flyman написав:Сніданок американського мільйонера за $0.54

А що це в американського мільйонера плитна на кухні побита?
І взагалі обстановка і чистота в тій кухні приблизно така як в українця який сидить "на мінімалці". :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 16:32

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Сніданок американського мільйонера за $0.54

А що це в американського мільйонера плитна на кухні побита?
І взагалі обстановка і чистота в тій кухні приблизно така як в українця який сидить "на мінімалці". :D :D

тому що американський мільойнер - мінімаліст, а не український гоняльщик понтів
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 16:45

  BIGor написав:
  airmax78 написав:зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.

Так що Ви тепер вибрали? США чи Австрію? Де краще?

Краще всього в Україні. Зі штатів повернувся.
airmax78
 
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