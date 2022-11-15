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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 09:57
Сніданок американського мільйонера за $0.54
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flyman
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Додано: Вів 15 лис, 2022 10:24
flyman написав:
Сніданок американського мільйонера за $0.54
Флай, зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.
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airmax78
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Додано: Вів 15 лис, 2022 10:47
airmax78 написав:
зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.
Так що Ви тепер вибрали? США чи Австрію? Де краще?
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BIGor
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:38
airmax78 написав: flyman написав:
Сніданок американського мільйонера за $0.54
Флай, зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.
Готувати не пробували?
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Додано: Вів 15 лис, 2022 16:32
andrijk777 написав: flyman написав:
Сніданок американського мільйонера за $0.54
А що це в американського мільйонера плитна на кухні побита?
І взагалі обстановка і чистота в тій кухні приблизно така як в українця який сидить "на мінімалці".
тому що американський мільойнер - мінімаліст, а не український гоняльщик понтів
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flyman
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Додано: Вів 15 лис, 2022 16:45
BIGor написав: airmax78 написав:
зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.
Так що Ви тепер вибрали? США чи Австрію? Де краще?
Краще всього в Україні. Зі штатів повернувся.
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airmax78
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Додано: Вів 15 лис, 2022 18:00
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.
Так що Ви тепер вибрали? США чи Австрію? Де краще?
Краще всього в Україні. Зі штатів повернувся.
Зрозуміло, Австрія...
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BIGor
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Додано: Вів 15 лис, 2022 19:03
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Так що Ви тепер вибрали? США чи Австрію? Де краще?
Краще всього в Україні. Зі штатів повернувся.
Зрозуміло, Австрія...
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
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airmax78
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Додано: Вів 15 лис, 2022 19:17
airmax78 написав:
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
Короче, ясно, остаетесь на Западе.
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