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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 221222223224
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:05

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Короче, ясно, остаетесь на Западе.

Максимум до наступного літа.
airmax78
 
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  #<1 ... 221222223224
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