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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 20:05
antey1969 написав: airmax78 написав:
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
Короче, ясно, остаетесь на Западе.
Максимум до наступного літа.
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