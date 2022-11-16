|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 20:05
antey1969 написав: airmax78 написав:
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
Короче, ясно, остаетесь на Западе.
Максимум до наступного літа.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41244
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5098 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:32
airmax78 написав:
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"?
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2205
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лис, 2022 11:16
phantom_systems написав: airmax78 написав:
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"
?
Очевидно же: украинцы. Т.е. все люди, имеющие украинский паспорт.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7228
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|