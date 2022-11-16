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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:05

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Короче, ясно, остаетесь на Западе.

Максимум до наступного літа.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:32

  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:16

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"?

Очевидно же: украинцы. Т.е. все люди, имеющие украинский паспорт.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 12:40

  _hunter написав:
  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"?

Очевидно же: украинцы. Т.е. все люди, имеющие украинский паспорт.

І як ці "ми" відродять Україну перебуваючи закордоном?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:59

  BIGor написав:І як ці "ми" відродять Україну перебуваючи закордоном?

добре там де "їх" нема.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 21:30

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  phantom_systems написав:Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"?

Очевидно же: украинцы. Т.е. все люди, имеющие украинский паспорт.

І як ці "ми" відродять Україну перебуваючи закордоном?

Гроші з заробітків будуть у фонд Відбудови України Притули переказувати😎
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