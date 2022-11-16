Максимум до наступного літа.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 20:05
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:32
Додано: Сер 16 лис, 2022 11:16
Додано: Чет 17 лис, 2022 03:49
Ну тут же із знанням справи попереджали, що в штатах не все просто - не слухали.
Дивился відосикі від флаймана про харчування по 0,54$...
Тому знову стає актальним питання, на яке airmax78 не має відповіді:
"Припустимо, якийсь меценат і виплатить за квіточку 340 000$ - то в що можна інвестувати в Австрії?"
Я не кажу у Відні: там - нічого.
Воланд же не даремно говорив, що треба мати план як мінімум на 1000 років.
Генільні ж, як з"ясувалося, слова...
Додано: Чет 17 лис, 2022 08:35
Re: Еміграція, заробітчанство
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