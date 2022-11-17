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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:05

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Короче, ясно, остаетесь на Западе.

Максимум до наступного літа.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:32

  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:16

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"?

Очевидно же: украинцы. Т.е. все люди, имеющие украинский паспорт.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 03:49

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.

Так що Ви тепер вибрали? США чи Австрію? Де краще?

Краще всього в Україні. Зі штатів повернувся.

Ну тут же із знанням справи попереджали, що в штатах не все просто - не слухали.
Дивился відосикі від флаймана про харчування по 0,54$...

Тому знову стає актальним питання, на яке airmax78 не має відповіді:
"Припустимо, якийсь меценат і виплатить за квіточку 340 000$ - то в що можна інвестувати в Австрії?"
Я не кажу у Відні: там - нічого.
Воланд же не даремно говорив, що треба мати план як мінімум на 1000 років.
Генільні ж, як з"ясувалося, слова...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:"Припустимо, якийсь меценат і виплатить за квіточку 340 000$ - то в що можна інвестувати в Австрії?"

Ну тут питання, нащо вибирати країну еміграції - не по кишені. Ще б дійсно Монако вибрав для життя пан Максим.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:44

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Краще всього в Україні. Зі штатів повернувся.

Зрозуміло, Австрія...

Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.


Ой , не верю, не верю... Больше музыки в голосе - мсье, же не манж па сис жур !
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