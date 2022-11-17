RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 221222223224
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 20:05

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Короче, ясно, остаетесь на Западе.

Максимум до наступного літа.
airmax78
 
Повідомлень: 41258
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:32

  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 14.04.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:16

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"?

Очевидно же: украинцы. Т.е. все люди, имеющие украинский паспорт.
_hunter
 
Повідомлень: 7229
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 03:49

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.

Так що Ви тепер вибрали? США чи Австрію? Де краще?

Краще всього в Україні. Зі штатів повернувся.

Ну тут же із знанням справи попереджали, що в штатах не все просто - не слухали.
Дивился відосикі від флаймана про харчування по 0,54$...

Тому знову стає актальним питання, на яке airmax78 не має відповіді:
"Припустимо, якийсь меценат і виплатить за квіточку 340 000$ - то в що можна інвестувати в Австрії?"
Я не кажу у Відні: там - нічого.
Воланд же не даремно говорив, що треба мати план як мінімум на 1000 років.
Генільні ж, як з"ясувалося, слова...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7084
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2795 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:"Припустимо, якийсь меценат і виплатить за квіточку 340 000$ - то в що можна інвестувати в Австрії?"

Ну тут питання, нащо вибирати країну еміграції - не по кишені. Ще б дійсно Монако вибрав для життя пан Максим.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6912
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:44

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Краще всього в Україні. Зі штатів повернувся.

Зрозуміло, Австрія...

Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.


Ой , не верю, не верю... Больше музыки в голосе - мсье, же не манж па сис жур !
fox767676
 
Повідомлень: 465
З нами з: 13.06.20
Подякував: 216 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:50

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.


Ой , не верю, не верю... Больше музыки в голосе - мсье, же не манж па сис жур !

Ця війна все змінила. Раніше я вважав Фаріон за міську божевільну, а зараз я на неї підписаний.
airmax78
 
Повідомлень: 41258
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 16:02

  _hunter написав:
  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.

Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"?

Очевидно же: украинцы. Т.е. все люди, имеющие украинский паспорт.


особливо ті, хто зараз пересиджує все це за кордоном. і віруючи в "краще" України, чомусь намагаються продати тут нерухомість. щось не складується "віра" з діяннями.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 221222223224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.