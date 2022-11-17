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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 20:05
antey1969 написав: airmax78 написав:
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
Короче, ясно, остаетесь на Западе.
Максимум до наступного літа.
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airmax78
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Додано: Сер 16 лис, 2022 10:32
airmax78 написав:
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"?
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phantom_systems
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:16
phantom_systems написав: airmax78 написав:
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"
?
Очевидно же: украинцы. Т.е. все люди, имеющие украинский паспорт.
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_hunter
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Додано: Чет 17 лис, 2022 03:49
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
зараз самий простий сніданок у Штатах коштує від 15 баксів.
Так що Ви тепер вибрали? США чи Австрію? Де краще?
Краще всього в Україні. Зі штатів повернувся.
Ну тут же із знанням справи попереджали, що в штатах не все просто - не слухали.
Дивился відосикі від флаймана про харчування по 0,54$...
Тому знову стає актальним питання, на яке airmax78
не має відповіді: "Припустимо, якийсь меценат і виплатить за квіточку 340 000$ - то в що можна інвестувати в Австрії?"
Я не кажу у Відні: там - нічого.Воланд
же не даремно говорив, що треба мати план як мінімум на 1000 років.
Генільні ж, як з"ясувалося, слова...
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akurt
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Додано: Чет 17 лис, 2022 08:35
akurt написав:
"Припустимо, якийсь меценат і виплатить за квіточку 340 000$ - то в що можна інвестувати в Австрії?"
Ну тут питання, нащо вибирати країну еміграції - не по кишені. Ще б дійсно Монако вибрав для життя пан Максим.
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BIGor
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Додано: Чет 17 лис, 2022 13:44
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Краще всього в Україні. Зі штатів повернувся.
Зрозуміло, Австрія...
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
Ой , не верю, не верю... Больше музыки в голосе - мсье, же не манж па сис жур !
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fox767676
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:50
fox767676 написав: airmax78 написав:
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
Ой , не верю, не верю... Больше музыки в голосе - мсье, же не манж па сис жур !
Ця війна все змінила. Раніше я вважав Фаріон за міську божевільну, а зараз я на неї підписаний.
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airmax78
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Додано: Чет 17 лис, 2022 16:02
_hunter написав: phantom_systems написав: airmax78 написав:
Коли ми зробимо Україну знов придатною до життя - я взагалі її залишати не буду. Навіть на тиждень.
Пардон муа, мон шер, а кто эти "мы"
?
Очевидно же: украинцы. Т.е. все люди, имеющие украинский паспорт.
особливо ті, хто зараз пересиджує все це за кордоном. і віруючи в "краще" України, чомусь намагаються продати тут нерухомість. щось не складується "віра" з діяннями.
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wild.tomcat
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:42
wild.tomcat написав: _hunter написав:
Очевидно же: украинцы. Т.е. все люди, имеющие украинский паспорт.
особливо ті, хто зараз пересиджує все це за кордоном. і віруючи в "краще" України, чомусь намагаються продати тут нерухомість. щось не складується "віра" з діяннями.
Ніхто нічого не продає. Я навпаки шукаю штори та картини щоб вже поставити крапку в ремонті. До речі, добре що живі рослини не встиг придбати - вже б всі загинули.
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airmax78
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