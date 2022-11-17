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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:57
Shaman написав:
між чим вагаєтесь - Пікассо чи Ван Гог?
як раз актуальні проблеми для пересічних...
Багато українських митців залишились без засобів для існування. В Україні їх роботи зараз нікому не потрібні. Хтось повинен їх підтримати.
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