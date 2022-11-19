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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:57

  Shaman написав:між чим вагаєтесь - Пікассо чи Ван Гог? :lol:

як раз актуальні проблеми для пересічних...

Багато українських митців залишились без засобів для існування. В Україні їх роботи зараз нікому не потрібні. Хтось повинен їх підтримати.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:41

Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/19/7377063/
Шериф по кличке Зоркий почти год не мог понять, как ковбои пропадают из участка. Но в конце концов таки заметил, что в камере банально не хватает одной стены.
В данном случае виноватым в пособничестве был признан индеец Джо.
Чтобы выехать за рубеж через Крым не надо никакого участия банд и фсб, этим путем выезжают девять месяцев подряд самостоятельно.
antey1969
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