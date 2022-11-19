Багато українських митців залишились без засобів для існування. В Україні їх роботи зараз нікому не потрібні. Хтось повинен їх підтримати.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 19:57
Додано: Суб 19 лис, 2022 13:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Шериф по кличке Зоркий почти год не мог понять, как ковбои пропадают из участка. Но в конце концов таки заметил, что в камере банально не хватает одной стены.
В данном случае виноватым в пособничестве был признан индеец Джо.
Чтобы выехать за рубеж через Крым не надо никакого участия банд и фсб, этим путем выезжают девять месяцев подряд самостоятельно.
Додано: Суб 19 лис, 2022 17:30
Точніше, виїжджали. До ракетної атаки на колону на авторинку Запоріжжя. Після того лавочку прикрили. Не зовсім, але виїзд суттєво ускладнили. Тепер без свіжої медкомісії і прописки на окупованій території шанси виїхати майже нульові.
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