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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:57

  Shaman написав:між чим вагаєтесь - Пікассо чи Ван Гог? :lol:

як раз актуальні проблеми для пересічних...

Багато українських митців залишились без засобів для існування. В Україні їх роботи зараз нікому не потрібні. Хтось повинен їх підтримати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:41

Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/19/7377063/
Шериф по кличке Зоркий почти год не мог понять, как ковбои пропадают из участка. Но в конце концов таки заметил, что в камере банально не хватает одной стены.
В данном случае виноватым в пособничестве был признан индеец Джо.
Чтобы выехать за рубеж через Крым не надо никакого участия банд и фсб, этим путем выезжают девять месяцев подряд самостоятельно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:30

  antey1969 написав:Чтобы выехать за рубеж через Крым не надо никакого участия банд и фсб, этим путем выезжают девять месяцев подряд самостоятельно.

Точніше, виїжджали. До ракетної атаки на колону на авторинку Запоріжжя. Після того лавочку прикрили. Не зовсім, але виїзд суттєво ускладнили. Тепер без свіжої медкомісії і прописки на окупованій території шанси виїхати майже нульові.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 20:27

Re: Еміграція, заробітчанство

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... a-tri-goda
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 20:35

  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/bolshinstvo-ukraintsev-obustroilis-v-britanii-planiruyut-ostatsya-v-strane-na-tri-goda

мои у фрицев якорь кинули,всё успешно
Мизантрóп
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