Додано: Чет 01 гру, 2022 13:40

По личным наблюдениям в 90% случаев корона мешает. Ну не может бывший нач вип отделения какого-то банка из Украины пойти обычным клерком. Он лучше будет сидеть на пособии и ныть что его не ценят и работы нет. А тут вообще МБА! Минимум 5000евро небось хотелка. А те кто не выделываются, пошли еще летом пускай на низшую ланку по своей специальности, и уже сейчас через 4-5 месяцев получили повышение и нормально работают.