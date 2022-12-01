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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 гру, 2022 16:29
airmax78 написав: Олежан написав:
что не нравится?
там же даже трава зеленее
У одной причина - низкоквалифицированная тяжелая работа vs руководящая позиция в Украине. У жены моей - желание жить в своей красивой квартире пусть и не в таком красивом городе (видимо стареем уже)
. Решение жилищного вопроса в Вене +/- нереально и при сегодняшних ценах экономического смысла не имеет.
А старим людям жити в квартирi не комiльфо.
Скоро доведеться вам будинок будувати.
Так i не встигнете пожити в квiтцi.
Первый написав:
Не вернеться дуже багато.
На мою думку кореляція наступна
Чим нижчий дохід/більші втрати майна в Україні тим більший сенс залишитися там.
Ймовірність повернення з Сімки менша ніж з решти країн.
Втрати країни в людських ресурсах нажаль колосальні.
Сіл в іпенях іпеней не буде взагалі….
На тих хто повернеться, я б продавцям взагалi не радив розраховувати.
Тi хто пожили в ЕС i побачили яке житло там, купляти укр. нерухомiсть по таким цiнам не будуть.
Якийсь сенс буде лише коли впаде вартiсть десь на 50-60%, чисто з розрахунку value for money, але нi про якi 200-300 куе мови не може бути.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Чет 01 гру, 2022 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 16:41
little_wanderer написав: airmax78 написав: Олежан написав:
что не нравится?
там же даже трава зеленее
У одной причина - низкоквалифицированная тяжелая работа vs руководящая позиция в Украине. У жены моей - желание жить в своей красивой квартире пусть и не в таком красивом городе (видимо стареем уже)
. Решение жилищного вопроса в Вене +/- нереально и при сегодняшних ценах экономического смысла не имеет.
А старим людям жити в квартирi не комiльфо.Скоро доведеться вам будинок будувати
.
Нее-нее-нее, хватит уже airmax78
делать ремонты и строительство.
А то после каждого ремонта начинается лютейший трындец и с каждым ремонтом - всё лютее и лютее
Если airmax78
ещё и дом построит, так вообще планета навернётся
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pesikot
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Додано: Чет 01 гру, 2022 16:42
BIGor написав:
конечно, по три раза вернутся.
Вернутся. Многие получили отрицательный опыт, так как одно дело сознательная эмиграция, когда как-то подготовлен, подучил язык, специфику вакансии, другое дело, как кинуть в воду чтобы сам выплывал, что очень непросто несмотря на беспрецедентную поддержку.
Минус к адаптации то, женщины выехали одни, часто с детьми. Одно дело когда семья и двое работающих, другое на одну зарплату на низкооплачиваемой работе.
У многих такая вынужденная эмиграция вызвала отторжение и стремление вернуться домой.
Первый написав:
Не вернеться дуже багато.
На мою думку кореляція наступна
Чим нижчий дохід/більші втрати майна в Україні тим більший сенс залишитися там.
Ймовірність повернення з Сімки менша ніж з решти країн.
Втрати країни в людських ресурсах нажаль колосальні.
Сіл в іпенях іпеней не буде взагалі….
Таке е, але по моїм враженням, ще сильніше кореляція з віком. Знайома з донькою з низьким рівнем життя виїхали. Вона повернулась і сидіть без роботи, але дома. Донька ні.
Повернеться багато, але ті, кому за 40, бо адаптуватись у іншому світі їм досить складно.
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Vlad442
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Додано: Чет 01 гру, 2022 16:48
я там был.
три раза вернулся
"там", особенно в польше, останутся: мясники, уборщицы и заводчане))
квалифицированные ждут вот это вот: "Пора".
субъективно, но после 2 недель "там" я начал искать с кем можно перекинуться несколькими словами.
кароч, натрепался там вдоволь. видя номера КА на парковке, земляки с улыбкой машут и подходят общаться. нужно переквалифицироваться в писателя - истории сами к тебе липнут.
директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется
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beee
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Додано: Чет 01 гру, 2022 17:13
beee написав:
директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется
Никогда не понимал этой тяги к землякам. Заходел поиграть, вышел на пляж, там англичане какие-то, поиграл с ними в волейбол (когда приехал в Испанию в октябре, народ на пляжах еще тусил). Если Ваш знакомый из ИТ, то англ для него не проблема.
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slonomag
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Додано: Чет 01 гру, 2022 17:17
slonomag написав: beee написав:
директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется
Никогда не понимал этой тяги к землякам. Заходел поиграть, вышел на пляж, там англичане какие-то, поиграл с ними в волейбол (когда приехал в Испанию в октябре, народ на пляжах еще тусил). Если Ваш знакомый из ИТ, то англ для него не проблема.
Вопрос ещё в круге общения. Вы и дома ни с кем особо не тусили и в Испании так же. А халерики у которых 250 друзей миллион проектов, а сейчас тишь да гладь, да Божья благодать с ума сходят )))
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stm
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Додано: Чет 01 гру, 2022 17:18
slonomag написав: beee написав:
директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется
Никогда не понимал этой тяги к землякам. Заходел поиграть, вышел на пляж, там англичане какие-то, поиграл с ними в волейбол (когда приехал в Испанию в октябре, народ на пляжах еще тусил). Если Ваш знакомый из ИТ, то англ для него не проблема.
завидую.
видимо, у вас воспитание современное.
я даже помолчать не с каждым могу
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beee
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Додано: Чет 01 гру, 2022 17:30
stm написав:
Вопрос ещё в круге общения. Вы и дома ни с кем особо не тусили и в Испании так же. А халерики у которых 250 друзей миллион проектов, а сейчас тишь да гладь, да Божья благодать с ума сходят )))
Не ну просто я общаюсь одинаково хоть с земляком, хоть нет. Вот недавно отдыхали в компании, там были всякие понаехи типа нас, половина русскоязычных, половина англоязычных. И как-то так получилось что я почти весь вечер с англоязычными провел - они чето новое, интересное рассказывают. И я как-то вообще никакого дискомфорта не ощутил, наоборот было интересно.
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slonomag
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