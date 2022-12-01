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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:29

  airmax78 написав:
  Олежан написав:что не нравится?
там же даже трава зеленее

У одной причина - низкоквалифицированная тяжелая работа vs руководящая позиция в Украине. У жены моей - желание жить в своей красивой квартире пусть и не в таком красивом городе (видимо стареем уже). Решение жилищного вопроса в Вене +/- нереально и при сегодняшних ценах экономического смысла не имеет.


А старим людям жити в квартирi не комiльфо.
Скоро доведеться вам будинок будувати.
Так i не встигнете пожити в квiтцi.

  Первый написав:Не вернеться дуже багато.
На мою думку кореляція наступна

Чим нижчий дохід/більші втрати майна в Україні тим більший сенс залишитися там.
Ймовірність повернення з Сімки менша ніж з решти країн.

Втрати країни в людських ресурсах нажаль колосальні.
Сіл в іпенях іпеней не буде взагалі….


На тих хто повернеться, я б продавцям взагалi не радив розраховувати.
Тi хто пожили в ЕС i побачили яке житло там, купляти укр. нерухомiсть по таким цiнам не будуть.
Якийсь сенс буде лише коли впаде вартiсть десь на 50-60%, чисто з розрахунку value for money, але нi про якi 200-300 куе мови не може бути.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Чет 01 гру, 2022 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:41

  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:что не нравится?
там же даже трава зеленее

У одной причина - низкоквалифицированная тяжелая работа vs руководящая позиция в Украине. У жены моей - желание жить в своей красивой квартире пусть и не в таком красивом городе (видимо стареем уже). Решение жилищного вопроса в Вене +/- нереально и при сегодняшних ценах экономического смысла не имеет.


А старим людям жити в квартирi не комiльфо.
Скоро доведеться вам будинок будувати.

Нее-нее-нее, хватит уже airmax78 делать ремонты и строительство.
А то после каждого ремонта начинается лютейший трындец и с каждым ремонтом - всё лютее и лютее

Если airmax78 ещё и дом построит, так вообще планета навернётся
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:конечно, по три раза вернутся.

Вернутся. Многие получили отрицательный опыт, так как одно дело сознательная эмиграция, когда как-то подготовлен, подучил язык, специфику вакансии, другое дело, как кинуть в воду чтобы сам выплывал, что очень непросто несмотря на беспрецедентную поддержку.
Минус к адаптации то, женщины выехали одни, часто с детьми. Одно дело когда семья и двое работающих, другое на одну зарплату на низкооплачиваемой работе.
У многих такая вынужденная эмиграция вызвала отторжение и стремление вернуться домой.
  Первый написав:Не вернеться дуже багато.
На мою думку кореляція наступна

Чим нижчий дохід/більші втрати майна в Україні тим більший сенс залишитися там.
Ймовірність повернення з Сімки менша ніж з решти країн.

Втрати країни в людських ресурсах нажаль колосальні.
Сіл в іпенях іпеней не буде взагалі….

Таке е, але по моїм враженням, ще сильніше кореляція з віком. Знайома з донькою з низьким рівнем життя виїхали. Вона повернулась і сидіть без роботи, але дома. Донька ні.
Повернеться багато, але ті, кому за 40, бо адаптуватись у іншому світі їм досить складно.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я там был.
три раза вернулся

"там", особенно в польше, останутся: мясники, уборщицы и заводчане))
квалифицированные ждут вот это вот: "Пора".

субъективно, но после 2 недель "там" я начал искать с кем можно перекинуться несколькими словами.

кароч, натрепался там вдоволь. видя номера КА на парковке, земляки с улыбкой машут и подходят общаться. нужно переквалифицироваться в писателя - истории сами к тебе липнут.

директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется
beee
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется

Никогда не понимал этой тяги к землякам. Заходел поиграть, вышел на пляж, там англичане какие-то, поиграл с ними в волейбол (когда приехал в Испанию в октябре, народ на пляжах еще тусил). Если Ваш знакомый из ИТ, то англ для него не проблема.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:17

  slonomag написав:
  beee написав:директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется

Никогда не понимал этой тяги к землякам. Заходел поиграть, вышел на пляж, там англичане какие-то, поиграл с ними в волейбол (когда приехал в Испанию в октябре, народ на пляжах еще тусил). Если Ваш знакомый из ИТ, то англ для него не проблема.

Вопрос ещё в круге общения. Вы и дома ни с кем особо не тусили и в Испании так же. А халерики у которых 250 друзей миллион проектов, а сейчас тишь да гладь, да Божья благодать с ума сходят )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:18

  slonomag написав:
  beee написав:директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется

Никогда не понимал этой тяги к землякам. Заходел поиграть, вышел на пляж, там англичане какие-то, поиграл с ними в волейбол (когда приехал в Испанию в октябре, народ на пляжах еще тусил). Если Ваш знакомый из ИТ, то англ для него не проблема.

завидую.
видимо, у вас воспитание современное.
я даже помолчать не с каждым могу
beee
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:Вопрос ещё в круге общения. Вы и дома ни с кем особо не тусили и в Испании так же. А халерики у которых 250 друзей миллион проектов, а сейчас тишь да гладь, да Божья благодать с ума сходят )))

Не ну просто я общаюсь одинаково хоть с земляком, хоть нет. Вот недавно отдыхали в компании, там были всякие понаехи типа нас, половина русскоязычных, половина англоязычных. И как-то так получилось что я почти весь вечер с англоязычными провел - они чето новое, интересное рассказывают. И я как-то вообще никакого дискомфорта не ощутил, наоборот было интересно.
slonomag
 
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