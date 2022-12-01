Додано: Чет 01 гру, 2022 16:48

я там был.

три раза вернулся



"там", особенно в польше, останутся: мясники, уборщицы и заводчане))

квалифицированные ждут вот это вот: "Пора".



субъективно, но после 2 недель "там" я начал искать с кем можно перекинуться несколькими словами.



кароч, натрепался там вдоволь. видя номера КА на парковке, земляки с улыбкой машут и подходят общаться. нужно переквалифицироваться в писателя - истории сами к тебе липнут.



директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется