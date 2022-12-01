Додано: Чет 01 гру, 2022 22:24

little_wanderer написав: Тi хто пожили в ЕС i побачили яке житло там, купляти укр. нерухомiсть по таким цiнам не будуть.

Якийсь сенс буде лише коли впаде вартiсть десь на 50-60%, чисто з розрахунку value for money, але нi про якi 200-300 куе мови не може бути. Тi хто пожили в ЕС i побачили яке житло там, купляти укр. нерухомiсть по таким цiнам не будуть.Якийсь сенс буде лише коли впаде вартiсть десь на 50-60%, чисто з розрахунку value for money, але нi про якi 200-300 куе мови не може бути.

А "яке житло там" ( в ЄС) ? Що саме ви маєте на увазі?Скажу, що часто дуже специфічне житло- вахверх і внутри и снаружи- не всем нашим такое заходит. Мне нра. Или очень просто, максимально просто. В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт. В Європі- майже не реально, а може,- і непотрібно. Бо завтра буде робота в іншій землі Німеччини і будешь кататися по дві години в одну сторону на роботу. А ще бачу- наші люди поділяються на дві категорії: перші бігом на якусь роботу, бо " десь чули, що якщо вони будуть робити, то їх тут залишать"- думаю, що не факт. Інші - зовсім не спішать, вони і в Україні не працювали по декілька років. Але - поки війна чи внж не скінчиться, їх не витурять. Тож, подивимось