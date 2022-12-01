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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 225226227228>
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я там был.
три раза вернулся

"там", особенно в польше, останутся: мясники, уборщицы и заводчане))
квалифицированные ждут вот это вот: "Пора".

субъективно, но после 2 недель "там" я начал искать с кем можно перекинуться несколькими словами.

кароч, натрепался там вдоволь. видя номера КА на парковке, земляки с улыбкой машут и подходят общаться. нужно переквалифицироваться в писателя - истории сами к тебе липнут.

директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется
beee
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется

Никогда не понимал этой тяги к землякам. Заходел поиграть, вышел на пляж, там англичане какие-то, поиграл с ними в волейбол (когда приехал в Испанию в октябре, народ на пляжах еще тусил). Если Ваш знакомый из ИТ, то англ для него не проблема.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:17

  slonomag написав:
  beee написав:директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется

Никогда не понимал этой тяги к землякам. Заходел поиграть, вышел на пляж, там англичане какие-то, поиграл с ними в волейбол (когда приехал в Испанию в октябре, народ на пляжах еще тусил). Если Ваш знакомый из ИТ, то англ для него не проблема.

Вопрос ещё в круге общения. Вы и дома ни с кем особо не тусили и в Испании так же. А халерики у которых 250 друзей миллион проектов, а сейчас тишь да гладь, да Божья благодать с ума сходят )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:18

  slonomag написав:
  beee написав:директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется

Никогда не понимал этой тяги к землякам. Заходел поиграть, вышел на пляж, там англичане какие-то, поиграл с ними в волейбол (когда приехал в Испанию в октябре, народ на пляжах еще тусил). Если Ваш знакомый из ИТ, то англ для него не проблема.

завидую.
видимо, у вас воспитание современное.
я даже помолчать не с каждым могу
beee
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:Вопрос ещё в круге общения. Вы и дома ни с кем особо не тусили и в Испании так же. А халерики у которых 250 друзей миллион проектов, а сейчас тишь да гладь, да Божья благодать с ума сходят )))

Не ну просто я общаюсь одинаково хоть с земляком, хоть нет. Вот недавно отдыхали в компании, там были всякие понаехи типа нас, половина русскоязычных, половина англоязычных. И как-то так получилось что я почти весь вечер с англоязычными провел - они чето новое, интересное рассказывают. И я как-то вообще никакого дискомфорта не ощутил, наоборот было интересно.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:32

  beee написав:
  slonomag написав:
  beee написав:директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется

Никогда не понимал этой тяги к землякам. Заходел поиграть, вышел на пляж, там англичане какие-то, поиграл с ними в волейбол (когда приехал в Испанию в октябре, народ на пляжах еще тусил). Если Ваш знакомый из ИТ, то англ для него не проблема.

завидую.
видимо, у вас воспитание современное.
я даже помолчать не с каждым могу

Да ладно, наших сейчас в Европе вообще валом. Думал, до островов не добираются.
Ага, щассс, даже на Мальте уже неслабая диаспора окопалась. Болтай, не хочу, все только рады новому собеседнику.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:21

  Олежан написав:
  stm написав:
  Олежан написав:я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев
т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.

У неё либо скверный характер, что на МБА курсе ни с кем не подружилась, либо нет МБА. Второе реальнее.


у вас наверное МБА нет если спрашиваете :mrgreen:
у меня несколько человек с мба топ10 уехавших никак не могут найти работу по месту прибывания.

Mba- це британська програма?
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:24

  little_wanderer написав:Тi хто пожили в ЕС i побачили яке житло там, купляти укр. нерухомiсть по таким цiнам не будуть.
Якийсь сенс буде лише коли впаде вартiсть десь на 50-60%, чисто з розрахунку value for money, але нi про якi 200-300 куе мови не може бути.

А "яке житло там" ( в ЄС) ? Що саме ви маєте на увазі?
Скажу, що часто дуже специфічне житло- вахверх і внутри и снаружи- не всем нашим такое заходит. Мне нра. Или очень просто, максимально просто. В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт. В Європі- майже не реально, а може,- і непотрібно. Бо завтра буде робота в іншій землі Німеччини і будешь кататися по дві години в одну сторону на роботу. А ще бачу- наші люди поділяються на дві категорії: перші бігом на якусь роботу, бо " десь чули, що якщо вони будуть робити, то їх тут залишать"- думаю, що не факт. Інші - зовсім не спішать, вони і в Україні не працювали по декілька років. Але - поки війна чи внж не скінчиться, їх не витурять. Тож, подивимось
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:47

  slonomag написав:
  beee написав:директор небольшой IT компании переехал в Испанию и ездит за 80 км, чтобы погонять в футбол с земляками. денег много, а волком выть хочется

Никогда не понимал этой тяги к землякам. Заходел поиграть, вышел на пляж, там англичане какие-то, поиграл с ними в волейбол (когда приехал в Испанию в октябре, народ на пляжах еще тусил). Если Ваш знакомый из ИТ, то англ для него не проблема.

Менталітет інший, не факт, що зрозумієте( я не про рівень володіння мовою) їхні розмови, іхній гумор, їхнє ставлення до життя і т.і.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:47

  little_wanderer написав:
На тих хто повернеться, я б продавцям взагалi не радив розраховувати.
Тi хто пожили в ЕС i побачили яке житло там, купляти укр. нерухомiсть по таким цiнам не будуть.
Якийсь сенс буде лише коли впаде вартiсть десь на 50-60%, чисто з розрахунку value for money, але нi про якi 200-300 куе мови не може бути.

Пльоооо... Ну ось я пожив тут. Побачив що по чом. Кажу: квітка тут коштувала б за лям ойро. В Києві у Реуса був шанс придбати за безцінь - 350куо - не скористався. Після перемоги - буде значно дорожче.
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