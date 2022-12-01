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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 гру, 2022 22:50
pesikot написав:
Нее-нее-нее, хватит уже airmax78
делать ремонты и строительство.
А то после каждого ремонта начинается лютейший трындец и с каждым ремонтом - всё лютее и лютее
Если airmax78
ещё и дом построит, так вообще планета навернётся
Це не заслужений ярлик. Я зробив за своє життя тільки два ремонти: у 2005-2006 та у 2020-2022. Триндєц з моїми ремонтами корелює погано. Шукайте інший індикатор.
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