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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:50

  pesikot написав:Нее-нее-нее, хватит уже airmax78 делать ремонты и строительство.
А то после каждого ремонта начинается лютейший трындец и с каждым ремонтом - всё лютее и лютее

Если airmax78 ещё и дом построит, так вообще планета навернётся

Це не заслужений ярлик. Я зробив за своє життя тільки два ремонти: у 2005-2006 та у 2020-2022. Триндєц з моїми ремонтами корелює погано. Шукайте інший індикатор.
airmax78
 
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