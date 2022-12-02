Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 225226227228 Додано: Чет 01 гру, 2022 22:50 pesikot написав: Нее-нее-нее, хватит уже airmax78 делать ремонты и строительство.

А то после каждого ремонта начинается лютейший трындец и с каждым ремонтом - всё лютее и лютее



Если airmax78 ещё и дом построит, так вообще планета навернётся Нее-нее-нее, хватит ужеделать ремонты и строительство.А то после каждого ремонта начинается лютейший трындец и с каждым ремонтом - всё лютее и лютееЕслиещё и дом построит, так вообще планета навернётся

Це не заслужений ярлик. Я зробив за своє життя тільки два ремонти: у 2005-2006 та у 2020-2022. Триндєц з моїми ремонтами корелює погано. Шукайте інший індикатор. Це не заслужений ярлик. Я зробив за своє життя тільки два ремонти: у 2005-2006 та у 2020-2022. Триндєц з моїми ремонтами корелює погано. Шукайте інший індикатор. airmax78 Повідомлень: 41379 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:45 Олежан написав: я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев

т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене. я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киевт.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.

Принять суровую реальность и пойти работать обычным нач. отдела за 5-10 тыс. евро могут не только лишь все.

Ну или такое МБА и языки. Принять суровую реальность и пойти работать обычным нач. отдела за 5-10 тыс. евро могут не только лишь все.Ну или такое МБА и языки. Gastarbaiter Повідомлень: 2249 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:52 Gastarbaiter

Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично

До начальника отдела дослужились? барабашов Повідомлень: 2720 З нами з: 16.06.15 Подякував: 236 раз. Подякували: 267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:02 Re: Еміграція, заробітчанство beee написав: "там", особенно в польше, останутся: мясники, уборщицы и заводчане)) "там", особенно в польше, останутся: мясники, уборщицы и заводчане))

Cмешно такое читать от екперта))) Ну мы семьей планируем оставаться, не понравится через год поедем дальше в ЕС.



beee написав: субъективно, но после 2 недель "там" я начал искать с кем можно перекинуться несколькими словами. субъективно, но после 2 недель "там" я начал искать с кем можно перекинуться несколькими словами.

Прикинь, ты например узбек и приехал в Киев, а желания учить украинский язык нет, или поляки должны тебе выучить украинский?

Запомни, нигде тебе никто ничего не должен, ни зарубежом, ни в Украине. Cмешно такое читать от екперта))) Ну мы семьей планируем оставаться, не понравится через год поедем дальше в ЕС.Прикинь, ты например узбек и приехал в Киев, а желания учить украинский язык нет, или полякитебе выучить украинский?Запомни, нигде тебе никто ничего не должен, ни зарубежом, ни в Украине. BIGor

Повідомлень: 6960 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1075 раз. Подякували: 1477 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:07 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт. В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.

Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним. Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним. BIGor

Повідомлень: 6960 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1075 раз. Подякували: 1477 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:08 барабашов написав: Gastarbaiter

Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично

До начальника отдела дослужились? Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили приличноДо начальника отдела дослужились?

Нет, но дело тут не в языке (английского вполне достаточно в международных компаниях) и не в паспорте. Есть знакомые, такие же понаехи, которые вполне успешно занимают менеджерские позиции среднего уровня.

Просто если барышня ищет позицию топ-менеджера, то их количество в принципе на порядок ниже. Нет, но дело тут не в языке (английского вполне достаточно в международных компаниях) и не в паспорте. Есть знакомые, такие же понаехи, которые вполне успешно занимают менеджерские позиции среднего уровня.Просто если барышня ищет позицию топ-менеджера, то их количество в принципе на порядок ниже. Gastarbaiter Повідомлень: 2249 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 225226227228 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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