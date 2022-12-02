Це не заслужений ярлик. Я зробив за своє життя тільки два ремонти: у 2005-2006 та у 2020-2022. Триндєц з моїми ремонтами корелює погано. Шукайте інший індикатор.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 22:50
Це не заслужений ярлик. Я зробив за своє життя тільки два ремонти: у 2005-2006 та у 2020-2022. Триндєц з моїми ремонтами корелює погано. Шукайте інший індикатор.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:45
Принять суровую реальность и пойти работать обычным нач. отдела за 5-10 тыс. евро могут не только лишь все.
Ну или такое МБА и языки.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:52
Gastarbaiter
Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично
До начальника отдела дослужились?
Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Cмешно такое читать от екперта))) Ну мы семьей планируем оставаться, не понравится через год поедем дальше в ЕС.
Прикинь, ты например узбек и приехал в Киев, а желания учить украинский язык нет, или поляки должны тебе выучить украинский?
Запомни, нигде тебе никто ничего не должен, ни зарубежом, ни в Украине.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:08
Нет, но дело тут не в языке (английского вполне достаточно в международных компаниях) и не в паспорте. Есть знакомые, такие же понаехи, которые вполне успешно занимают менеджерские позиции среднего уровня.
Просто если барышня ищет позицию топ-менеджера, то их количество в принципе на порядок ниже.
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