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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:50

  pesikot написав:Нее-нее-нее, хватит уже airmax78 делать ремонты и строительство.
А то после каждого ремонта начинается лютейший трындец и с каждым ремонтом - всё лютее и лютее

Если airmax78 ещё и дом построит, так вообще планета навернётся

Це не заслужений ярлик. Я зробив за своє життя тільки два ремонти: у 2005-2006 та у 2020-2022. Триндєц з моїми ремонтами корелює погано. Шукайте інший індикатор.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:45

  Олежан написав:я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев
т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.

Принять суровую реальность и пойти работать обычным нач. отдела за 5-10 тыс. евро могут не только лишь все.
Ну или такое МБА и языки.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:52

Gastarbaiter
Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично
До начальника отдела дослужились?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:"там", особенно в польше, останутся: мясники, уборщицы и заводчане))

Cмешно такое читать от екперта))) Ну мы семьей планируем оставаться, не понравится через год поедем дальше в ЕС.

  beee написав:субъективно, но после 2 недель "там" я начал искать с кем можно перекинуться несколькими словами.

Прикинь, ты например узбек и приехал в Киев, а желания учить украинский язык нет, или поляки должны тебе выучить украинский? :mrgreen:
Запомни, нигде тебе никто ничего не должен, ни зарубежом, ни в Украине.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.

Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:08

  барабашов написав:Gastarbaiter
Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично
До начальника отдела дослужились?

Нет, но дело тут не в языке (английского вполне достаточно в международных компаниях) и не в паспорте. Есть знакомые, такие же понаехи, которые вполне успешно занимают менеджерские позиции среднего уровня.
Просто если барышня ищет позицию топ-менеджера, то их количество в принципе на порядок ниже. Хотя у меня на прошлой работе руководителя департамента около года не могли найти.
Gastarbaiter
 
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