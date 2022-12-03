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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:50

  pesikot написав:Нее-нее-нее, хватит уже airmax78 делать ремонты и строительство.
А то после каждого ремонта начинается лютейший трындец и с каждым ремонтом - всё лютее и лютее

Если airmax78 ещё и дом построит, так вообще планета навернётся

Це не заслужений ярлик. Я зробив за своє життя тільки два ремонти: у 2005-2006 та у 2020-2022. Триндєц з моїми ремонтами корелює погано. Шукайте інший індикатор.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:45

  Олежан написав:я так понимаю что после войны все кто выехал вернуться в киев
т.к. читаю фейсбук одной барышни с австрийским или немецким МБА, знанием нескольких языков и тд. уже пол года не может найти работу там. живет на пособие 260 евро в месяц в Вене.

Принять суровую реальность и пойти работать обычным нач. отдела за 5-10 тыс. евро могут не только лишь все.
Ну или такое МБА и языки.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:52

Gastarbaiter
Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично
До начальника отдела дослужились?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:"там", особенно в польше, останутся: мясники, уборщицы и заводчане))

Cмешно такое читать от екперта))) Ну мы семьей планируем оставаться, не понравится через год поедем дальше в ЕС.

  beee написав:субъективно, но после 2 недель "там" я начал искать с кем можно перекинуться несколькими словами.

Прикинь, ты например узбек и приехал в Киев, а желания учить украинский язык нет, или поляки должны тебе выучить украинский? :mrgreen:
Запомни, нигде тебе никто ничего не должен, ни зарубежом, ни в Украине.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.

Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:08

  барабашов написав:Gastarbaiter
Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично
До начальника отдела дослужились?

Нет, но дело тут не в языке (английского вполне достаточно в международных компаниях) и не в паспорте. Есть знакомые, такие же понаехи, которые вполне успешно занимают менеджерские позиции среднего уровня.
Просто если барышня ищет позицию топ-менеджера, то их количество в принципе на порядок ниже. Хотя у меня на прошлой работе руководителя департамента около года не могли найти.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 07:04

  Gastarbaiter написав:
  барабашов написав:Gastarbaiter
Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично
До начальника отдела дослужились?

Нет, но дело тут не в языке (английского вполне достаточно в международных компаниях) и не в паспорте. Есть знакомые, такие же понаехи, которые вполне успешно занимают менеджерские позиции среднего уровня.
Просто если барышня ищет позицию топ-менеджера, то их количество в принципе на порядок ниже. Хотя у меня на прошлой работе руководителя департамента около года не могли найти.
т.е. уровень требований к руководителя представляете? И у нас- достаточно бить просто "хорошим парнем" , которого привели по- знакомству, естественно, по большооому знакомству. У меня на фирме в Украине практически все топовие должности занимали дети мажоров, которие, кстати, в Ес ( еще до войни) тоже не могли них в вуз поступить, ни работу найти.( це не про Польщу, володіння мовами було).
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 07:21

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.

Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.

В мене дуже близькі знайомі купили своїм дітям житло в Польщі в іпотеку, 2 кімнатна, десь до 70 м+ ремонт( наші западенці робили)+ меблі= тут продали 2 кімнатний новобуд, що батьки подарували, бабця тут продала дачку, майже у Львові- 5 хв на маршрутці, інші батьки теж багато допомогли+ діти там двоїх дітей народили( їм простять якісь відсотки по кредиту за це) і ще до цього всього дітки там мали вже внж, бо одна з мам там непогано вийшла заміж, тож їм і жити було де, і роботу знайшли і все інше. І то- всім кагалом гроші збирали і допомагали. І то не в Варшаві квартира.
Я вам щиро бажаю здійснити вашу мрію і мати власне житло, бо для українців це дійсно важливо, це надихає на інші " подвиги". Просто тримайте нас в курсі, цікаво, як це буде у вас. Доречі, ще один приклад: пара в Польщі без дітей вже років 6, вони в айті обоє зарплата десь по 2 тис ойро на кожного. Знімали житло, ще до війни хотіли вже взяти в іпотеку, але не що- небудь, а для себе. І не взяли до цих пір, бо ще до війни перестали вспівати за цінами. Тобто, ціни ростуть, хати розбирають, а потім ще й ця війна клята.
Wisznia2021
 
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