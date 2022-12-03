Це не заслужений ярлик. Я зробив за своє життя тільки два ремонти: у 2005-2006 та у 2020-2022. Триндєц з моїми ремонтами корелює погано. Шукайте інший індикатор.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 22:50
Це не заслужений ярлик. Я зробив за своє життя тільки два ремонти: у 2005-2006 та у 2020-2022. Триндєц з моїми ремонтами корелює погано. Шукайте інший індикатор.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:45
Принять суровую реальность и пойти работать обычным нач. отдела за 5-10 тыс. евро могут не только лишь все.
Ну или такое МБА и языки.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:52
Gastarbaiter
Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично
До начальника отдела дослужились?
Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Cмешно такое читать от екперта))) Ну мы семьей планируем оставаться, не понравится через год поедем дальше в ЕС.
Прикинь, ты например узбек и приехал в Киев, а желания учить украинский язык нет, или поляки должны тебе выучить украинский?
Запомни, нигде тебе никто ничего не должен, ни зарубежом, ни в Украине.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:08
Нет, но дело тут не в языке (английского вполне достаточно в международных компаниях) и не в паспорте. Есть знакомые, такие же понаехи, которые вполне успешно занимают менеджерские позиции среднего уровня.
Просто если барышня ищет позицию топ-менеджера, то их количество в принципе на порядок ниже. Хотя у меня на прошлой работе руководителя департамента около года не могли найти.
Додано: Суб 03 гру, 2022 07:21
В мене дуже близькі знайомі купили своїм дітям житло в Польщі в іпотеку, 2 кімнатна, десь до 70 м+ ремонт( наші западенці робили)+ меблі= тут продали 2 кімнатний новобуд, що батьки подарували, бабця тут продала дачку, майже у Львові- 5 хв на маршрутці, інші батьки теж багато допомогли+ діти там двоїх дітей народили( їм простять якісь відсотки по кредиту за це) і ще до цього всього дітки там мали вже внж, бо одна з мам там непогано вийшла заміж, тож їм і жити було де, і роботу знайшли і все інше. І то- всім кагалом гроші збирали і допомагали. І то не в Варшаві квартира.
Я вам щиро бажаю здійснити вашу мрію і мати власне житло, бо для українців це дійсно важливо, це надихає на інші " подвиги". Просто тримайте нас в курсі, цікаво, як це буде у вас. Доречі, ще один приклад: пара в Польщі без дітей вже років 6, вони в айті обоє зарплата десь по 2 тис ойро на кожного. Знімали житло, ще до війни хотіли вже взяти в іпотеку, але не що- небудь, а для себе. І не взяли до цих пір, бо ще до війни перестали вспівати за цінами. Тобто, ціни ростуть, хати розбирають, а потім ще й ця війна клята.
Додано: Суб 03 гру, 2022 08:52
Wisznia2021
Сім років тому іпотека в Польші була під нецілих 3% і треба бути дурним, щоб не скористатись. У мене жінчин брат з дружиною якраз сім років тому переїхали. Кредит взяли, як тільки отримали таку нагоду. Пожили в 2к, потім продали, купили таунхауз. Це з дітьми. Бездітна пара інвестнулась "під себе" на березі Вісли щось там за 300к. В ай-ті тусовці їхній всі живуть в своєму. Ну а Ваші знайомі не зважили усіх плюсів польської іпотеки. Ну зараз, звісно, буде непереливки всім, хто в кредитах, ставка росте і ще ростиме. Але паніксейлів я особисто не бачу.
Хоч біля мене мали розпочати два будівництва, то один майданчик вже висить в продажі, по іншому об"єкту просто тиша. Краків.
Додано: Суб 03 гру, 2022 09:00
я и вижу.
шары выкатывают, когда наши покупают. а ипотека не работает - ставки высокие и отказы
кто уехал 10 лет назад - на том же уровне и остался. никто ничего не купил.
бигор - ты купил квартиру?
Додано: Суб 03 гру, 2022 09:28
Re: Еміграція, заробітчанство
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