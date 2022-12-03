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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 10:42

  Wisznia2021 написав:В мене дуже близькі знайомі купили своїм дітям житло в Польщі в іпотеку, 2 кімнатна, десь до 70 м+ ремонт( наші западенці робили)+ меблі= тут продали 2 кімнатний новобуд, що батьки подарували, бабця тут продала дачку, майже у Львові- 5 хв на маршрутці, інші батьки теж багато допомогли+ діти там двоїх дітей народили( їм простять якісь відсотки по кредиту за це) і ще до цього всього дітки там мали вже внж, бо одна з мам там непогано вийшла заміж, тож їм і жити було де, і роботу знайшли і все інше. І то- всім кагалом гроші збирали і допомагали. І то не в Варшаві квартира.
Я вам щиро бажаю здійснити вашу мрію і мати власне житло, бо для українців це дійсно важливо, це надихає на інші " подвиги". Просто тримайте нас в курсі, цікаво, як це буде у вас. Доречі, ще один приклад: пара в Польщі без дітей вже років 6, вони в айті обоє зарплата десь по 2 тис ойро на кожного. Знімали житло, ще до війни хотіли вже взяти в іпотеку, але не що- небудь, а для себе. І не взяли до цих пір, бо ще до війни перестали вспівати за цінами. Тобто, ціни ростуть, хати розбирають, а потім ще й ця війна клята.

А в мене майже усі знайомі, що приїхали 5-7 років тому, давно мешкають у іпотеці. Якщо двоє мають хоча б середню зарплатню, то десь за 1.5-2 роки можуть назбирати на власний внесок.
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