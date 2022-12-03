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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 гру, 2022 10:42
Wisznia2021 написав:
В мене дуже близькі знайомі купили своїм дітям житло в Польщі в іпотеку, 2 кімнатна, десь до 70 м+ ремонт( наші западенці робили)+ меблі= тут продали 2 кімнатний новобуд, що батьки подарували, бабця тут продала дачку, майже у Львові- 5 хв на маршрутці, інші батьки теж багато допомогли+ діти там двоїх дітей народили( їм простять якісь відсотки по кредиту за це) і ще до цього всього дітки там мали вже внж, бо одна з мам там непогано вийшла заміж, тож їм і жити було де, і роботу знайшли і все інше. І то- всім кагалом гроші збирали і допомагали. І то не в Варшаві квартира.
Я вам щиро бажаю здійснити вашу мрію і мати власне житло, бо для українців це дійсно важливо, це надихає на інші " подвиги". Просто тримайте нас в курсі, цікаво, як це буде у вас. Доречі, ще один приклад: пара в Польщі без дітей вже років 6, вони в айті обоє зарплата десь по 2 тис ойро на кожного. Знімали житло, ще до війни хотіли вже взяти в іпотеку, але не що- небудь, а для себе. І не взяли до цих пір, бо ще до війни перестали вспівати за цінами. Тобто, ціни ростуть, хати розбирають, а потім ще й ця війна клята.
А в мене майже усі знайомі, що приїхали 5-7 років тому, давно мешкають у іпотеці. Якщо двоє мають хоча б середню зарплатню, то десь за 1.5-2 роки можуть назбирати на власний внесок.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:12
beee написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.
Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.
я и вижу.
шары выкатывают, когда наши покупают. а ипотека не работает - ставки высокие и отказы
кто уехал 10 лет назад - на том же уровне и остался. никто ничего не купил.
бигор - ты купил квартиру?
Я же не новый русский раскидываться деньгами - квартира не покупается за неделю жизни в другой стране.
1. Надо устроится в местную фирму.
2. Легализироваться на более-менее длительный срок (2-3 и больше лет).
3. Легализировать скирду (деньги из-стран 3-го мира не котируются).
4. Пожить 1 год, понять какой район города больше нравится итд.
5. Купить квартиру.
В принципе средств хватает что-бы купить 2-к, так как собирали на 2-к в Киеве. Но когда речь идет о покупке на несколько поколений - нужно очень тщательно выбирать и думать - покупка квартиры - это не сходить в магазин за батоном.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:38
Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.
Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.
В мене дуже близькі знайомі купили своїм дітям житло в Польщі в іпотеку, 2 кімнатна, десь до 70 м+ ремонт( наші западенці робили)+ меблі= тут продали 2 кімнатний новобуд, що батьки подарували, бабця тут продала дачку, майже у Львові- 5 хв на маршрутці, інші батьки теж багато допомогли+ діти там двоїх дітей народили( їм простять якісь відсотки по кредиту за це) і ще до цього всього дітки там мали вже внж, бо одна з мам там непогано вийшла заміж, тож їм і жити було де, і роботу знайшли і все інше. І то- всім кагалом гроші збирали і допомагали. І то не в Варшаві квартира.
Я вам щиро бажаю здійснити вашу мрію і мати власне житло, бо для українців це дійсно важливо, це надихає на інші " подвиги". Просто тримайте нас в курсі, цікаво, як це буде у вас. Доречі, ще один приклад: пара в Польщі без дітей вже років 6, вони в айті обоє зарплата десь по 2 тис ойро на кожного. Знімали житло, ще до війни хотіли вже взяти в іпотеку, але не що- небудь, а для себе. І не взяли до цих пір, бо ще до війни перестали вспівати за цінами. Тобто, ціни ростуть, хати розбирають, а потім ще й ця війна клята.
Ну в кожного своя правда, ми не змогли заробити і купити житло в Україні, будемо пробувати це в Європі. Є знайомі, які успішно придбали в іпотеку, тобто це все посильно, якщо не лінуватись.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:41
Faceless написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.
Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.
І те і те міф:)
Є якісь факти?
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Додано: Суб 03 гру, 2022 13:51
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.
І те і те міф:)
Є якісь факти?
факт - физиологически человек устроен так что большинству трудно скопить крупную сумму, намного проще когда много мелких платежей нужно платить регулярно, пусть даже это будет более дорого в итоге
так что да, кредиты, рассрочка, ипотека и другие варианты долга расширяют покупательскую способность
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Додано: Суб 03 гру, 2022 14:04
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5513445:Wisznia2021"]В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.
Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.
І те і те міф:)
Є якісь факти?[/quote]
З обох сторін знайдете факти і за і проти кожного твердження.
Там де є дешева іпотека, там і ціни високі, і на перший внесок непросто назбирати. Нагадаю, не просто так більшість населення Європи не мають житла у власності. Можна багато кивати, мол, інший менталітет, але менталітет і формується на певних умовах.
З іншої сторони, дійсно, якщо є мета купити своє, то це цілком реально, тим паче є ще молодіжні програми з пільговими умовами.
В Україні ціни куди нижчі, і утримання житла набагато дешевше (податок на нерухомість поки в нас суто символічний). Купити тут житло без кредиту цілком реально (а в Європі це прям фантастика, та й не має сенсу). Звісно, то подужають не всі, так і в Європі не всякому під силу наскирдувати внесок і тягти лямку багато років. В Україні ж, хоч іпотека мало розвинена, вона дає (давала) змогу взяти гроші в дешевіючій гривні під ставку нижче інфляції і вже за кілька років борг суттєво знецінюється. Хоча ставки куди вище за Європейські.
Я знаю ваші аргументи, мол, в Польщі можна взяти краще за ті ж гроші, ніж в Києві. Я поки не бачив тому підтвердженнь, але то суб'єктивні висновки, вам подобається то що ви можете дозволити собі в Польщі - то й прекрасно.
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