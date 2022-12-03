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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 226227228229 Додано: Суб 03 гру, 2022 10:42 Wisznia2021 написав: В мене дуже близькі знайомі купили своїм дітям житло в Польщі в іпотеку, 2 кімнатна, десь до 70 м+ ремонт( наші западенці робили)+ меблі= тут продали 2 кімнатний новобуд, що батьки подарували, бабця тут продала дачку, майже у Львові- 5 хв на маршрутці, інші батьки теж багато допомогли+ діти там двоїх дітей народили( їм простять якісь відсотки по кредиту за це) і ще до цього всього дітки там мали вже внж, бо одна з мам там непогано вийшла заміж, тож їм і жити було де, і роботу знайшли і все інше. І то- всім кагалом гроші збирали і допомагали. І то не в Варшаві квартира.

Я вам щиро бажаю здійснити вашу мрію і мати власне житло, бо для українців це дійсно важливо, це надихає на інші " подвиги". Просто тримайте нас в курсі, цікаво, як це буде у вас. Доречі, ще один приклад: пара в Польщі без дітей вже років 6, вони в айті обоє зарплата десь по 2 тис ойро на кожного. Знімали житло, ще до війни хотіли вже взяти в іпотеку, але не що- небудь, а для себе. І не взяли до цих пір, бо ще до війни перестали вспівати за цінами. Тобто, ціни ростуть, хати розбирають, а потім ще й ця війна клята. В мене дуже близькі знайомі купили своїм дітям житло в Польщі в іпотеку, 2 кімнатна, десь до 70 м+ ремонт( наші западенці робили)+ меблі= тут продали 2 кімнатний новобуд, що батьки подарували, бабця тут продала дачку, майже у Львові- 5 хв на маршрутці, інші батьки теж багато допомогли+ діти там двоїх дітей народили( їм простять якісь відсотки по кредиту за це) і ще до цього всього дітки там мали вже внж, бо одна з мам там непогано вийшла заміж, тож їм і жити було де, і роботу знайшли і все інше. І то- всім кагалом гроші збирали і допомагали. І то не в Варшаві квартира.Я вам щиро бажаю здійснити вашу мрію і мати власне житло, бо для українців це дійсно важливо, це надихає на інші " подвиги". Просто тримайте нас в курсі, цікаво, як це буде у вас. Доречі, ще один приклад: пара в Польщі без дітей вже років 6, вони в айті обоє зарплата десь по 2 тис ойро на кожного. Знімали житло, ще до війни хотіли вже взяти в іпотеку, але не що- небудь, а для себе. І не взяли до цих пір, бо ще до війни перестали вспівати за цінами. Тобто, ціни ростуть, хати розбирають, а потім ще й ця війна клята.

А в мене майже усі знайомі, що приїхали 5-7 років тому, давно мешкають у іпотеці. Якщо двоє мають хоча б середню зарплатню, то десь за 1.5-2 роки можуть назбирати на власний внесок. А в мене майже усі знайомі, що приїхали 5-7 років тому, давно мешкають у іпотеці. Якщо двоє мають хоча б середню зарплатню, то десь за 1.5-2 роки можуть назбирати на власний внесок. Gastarbaiter Повідомлень: 2250 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 341 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 гру, 2022 13:12 beee написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт. В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.

Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним. Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.

я и вижу.

шары выкатывают, когда наши покупают. а ипотека не работает - ставки высокие и отказы

кто уехал 10 лет назад - на том же уровне и остался. никто ничего не купил.



бигор - ты купил квартиру? я и вижу.шары выкатывают, когда наши покупают. а ипотека не работает - ставки высокие и отказыкто уехал 10 лет назад - на том же уровне и остался. никто ничего не купил.бигор - ты купил квартиру?

Я же не новый русский раскидываться деньгами - квартира не покупается за неделю жизни в другой стране.

1. Надо устроится в местную фирму.

2. Легализироваться на более-менее длительный срок (2-3 и больше лет).

3. Легализировать скирду (деньги из-стран 3-го мира не котируются).

4. Пожить 1 год, понять какой район города больше нравится итд.

5. Купить квартиру.

В принципе средств хватает что-бы купить 2-к, так как собирали на 2-к в Киеве. Но когда речь идет о покупке на несколько поколений - нужно очень тщательно выбирать и думать - покупка квартиры - это не сходить в магазин за батоном. Я же не новый русский раскидываться деньгами - квартира не покупается за неделю жизни в другой стране.1. Надо устроится в местную фирму.2. Легализироваться на более-менее длительный срок (2-3 и больше лет).3. Легализировать скирду (деньги из-стран 3-го мира не котируются).4. Пожить 1 год, понять какой район города больше нравится итд.5. Купить квартиру.В принципе средств хватает что-бы купить 2-к, так как собирали на 2-к в Киеве. Но когда речь идет о покупке на несколько поколений - нужно очень тщательно выбирать и думать - покупка квартиры - это не сходить в магазин за батоном. BIGor

Повідомлень: 6964 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 гру, 2022 13:38 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт. В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.

Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним. Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.

В мене дуже близькі знайомі купили своїм дітям житло в Польщі в іпотеку, 2 кімнатна, десь до 70 м+ ремонт( наші западенці робили)+ меблі= тут продали 2 кімнатний новобуд, що батьки подарували, бабця тут продала дачку, майже у Львові- 5 хв на маршрутці, інші батьки теж багато допомогли+ діти там двоїх дітей народили( їм простять якісь відсотки по кредиту за це) і ще до цього всього дітки там мали вже внж, бо одна з мам там непогано вийшла заміж, тож їм і жити було де, і роботу знайшли і все інше. І то- всім кагалом гроші збирали і допомагали. І то не в Варшаві квартира.

Я вам щиро бажаю здійснити вашу мрію і мати власне житло, бо для українців це дійсно важливо, це надихає на інші " подвиги". Просто тримайте нас в курсі, цікаво, як це буде у вас. Доречі, ще один приклад: пара в Польщі без дітей вже років 6, вони в айті обоє зарплата десь по 2 тис ойро на кожного. Знімали житло, ще до війни хотіли вже взяти в іпотеку, але не що- небудь, а для себе. І не взяли до цих пір, бо ще до війни перестали вспівати за цінами. Тобто, ціни ростуть, хати розбирають, а потім ще й ця війна клята. В мене дуже близькі знайомі купили своїм дітям житло в Польщі в іпотеку, 2 кімнатна, десь до 70 м+ ремонт( наші западенці робили)+ меблі= тут продали 2 кімнатний новобуд, що батьки подарували, бабця тут продала дачку, майже у Львові- 5 хв на маршрутці, інші батьки теж багато допомогли+ діти там двоїх дітей народили( їм простять якісь відсотки по кредиту за це) і ще до цього всього дітки там мали вже внж, бо одна з мам там непогано вийшла заміж, тож їм і жити було де, і роботу знайшли і все інше. І то- всім кагалом гроші збирали і допомагали. І то не в Варшаві квартира.Я вам щиро бажаю здійснити вашу мрію і мати власне житло, бо для українців це дійсно важливо, це надихає на інші " подвиги". Просто тримайте нас в курсі, цікаво, як це буде у вас. Доречі, ще один приклад: пара в Польщі без дітей вже років 6, вони в айті обоє зарплата десь по 2 тис ойро на кожного. Знімали житло, ще до війни хотіли вже взяти в іпотеку, але не що- небудь, а для себе. І не взяли до цих пір, бо ще до війни перестали вспівати за цінами. Тобто, ціни ростуть, хати розбирають, а потім ще й ця війна клята.

Ну в кожного своя правда, ми не змогли заробити і купити житло в Україні, будемо пробувати це в Європі. Є знайомі, які успішно придбали в іпотеку, тобто це все посильно, якщо не лінуватись. Ну в кожного своя правда, ми не змогли заробити і купити житло в Україні, будемо пробувати це в Європі. Є знайомі, які успішно придбали в іпотеку, тобто це все посильно, якщо не лінуватись. BIGor

Повідомлень: 6964 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 гру, 2022 13:41 Faceless написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт. В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.

Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним. Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним. І те і те міф:) І те і те міф:)

Є якісь факти? Є якісь факти? BIGor

Повідомлень: 6964 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 гру, 2022 13:51 BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним. І те і те міф:) І те і те міф:)

Є якісь факти? Є якісь факти?

факт - физиологически человек устроен так что большинству трудно скопить крупную сумму, намного проще когда много мелких платежей нужно платить регулярно, пусть даже это будет более дорого в итоге

так что да, кредиты, рассрочка, ипотека и другие варианты долга расширяют покупательскую способность факт - физиологически человек устроен так что большинству трудно скопить крупную сумму, намного проще когда много мелких платежей нужно платить регулярно, пусть даже это будет более дорого в итогетак что да, кредиты, рассрочка, ипотека и другие варианты долга расширяют покупательскую способность nekefer

Повідомлень: 326 З нами з: 24.10.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 гру, 2022 14:04 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5513445:Wisznia2021"]В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.

Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним. Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним. І те і те міф:) І те і те міф:)

Є якісь факти?[/quote]

З обох сторін знайдете факти і за і проти кожного твердження.

Там де є дешева іпотека, там і ціни високі, і на перший внесок непросто назбирати. Нагадаю, не просто так більшість населення Європи не мають житла у власності. Можна багато кивати, мол, інший менталітет, але менталітет і формується на певних умовах.

З іншої сторони, дійсно, якщо є мета купити своє, то це цілком реально, тим паче є ще молодіжні програми з пільговими умовами.

В Україні ціни куди нижчі, і утримання житла набагато дешевше (податок на нерухомість поки в нас суто символічний). Купити тут житло без кредиту цілком реально (а в Європі це прям фантастика, та й не має сенсу). Звісно, то подужають не всі, так і в Європі не всякому під силу наскирдувати внесок і тягти лямку багато років. В Україні ж, хоч іпотека мало розвинена, вона дає (давала) змогу взяти гроші в дешевіючій гривні під ставку нижче інфляції і вже за кілька років борг суттєво знецінюється. Хоча ставки куди вище за Європейські.

Я знаю ваші аргументи, мол, в Польщі можна взяти краще за ті ж гроші, ніж в Києві. Я поки не бачив тому підтвердженнь, але то суб'єктивні висновки, вам подобається то що ви можете дозволити собі в Польщі - то й прекрасно. Є якісь факти?[/quote]З обох сторін знайдете факти і за і проти кожного твердження.Там де є дешева іпотека, там і ціни високі, і на перший внесок непросто назбирати. Нагадаю, не просто так більшість населення Європи не мають житла у власності. Можна багато кивати, мол, інший менталітет, але менталітет і формується на певних умовах.З іншої сторони, дійсно, якщо є мета купити своє, то це цілком реально, тим паче є ще молодіжні програми з пільговими умовами.В Україні ціни куди нижчі, і утримання житла набагато дешевше (податок на нерухомість поки в нас суто символічний). Купити тут житло без кредиту цілком реально (а в Європі це прям фантастика, та й не має сенсу). Звісно, то подужають не всі, так і в Європі не всякому під силу наскирдувати внесок і тягти лямку багато років. В Україні ж, хоч іпотека мало розвинена, вона дає (давала) змогу взяти гроші в дешевіючій гривні під ставку нижче інфляції і вже за кілька років борг суттєво знецінюється. Хоча ставки куди вище за Європейські.Я знаю ваші аргументи, мол, в Польщі можна взяти краще за ті ж гроші, ніж в Києві. Я поки не бачив тому підтвердженнь, але то суб'єктивні висновки, вам подобається то що ви можете дозволити собі в Польщі - то й прекрасно. Faceless

Модератор Повідомлень: 32334 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7629 раз. Профіль 3 7 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 226227228229 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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