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Wisznia2021 написав:В мене дуже близькі знайомі купили своїм дітям житло в Польщі в іпотеку, 2 кімнатна, десь до 70 м+ ремонт( наші западенці робили)+ меблі= тут продали 2 кімнатний новобуд, що батьки подарували, бабця тут продала дачку, майже у Львові- 5 хв на маршрутці, інші батьки теж багато допомогли+ діти там двоїх дітей народили( їм простять якісь відсотки по кредиту за це) і ще до цього всього дітки там мали вже внж, бо одна з мам там непогано вийшла заміж, тож їм і жити було де, і роботу знайшли і все інше. І то- всім кагалом гроші збирали і допомагали. І то не в Варшаві квартира. Я вам щиро бажаю здійснити вашу мрію і мати власне житло, бо для українців це дійсно важливо, це надихає на інші " подвиги". Просто тримайте нас в курсі, цікаво, як це буде у вас. Доречі, ще один приклад: пара в Польщі без дітей вже років 6, вони в айті обоє зарплата десь по 2 тис ойро на кожного. Знімали житло, ще до війни хотіли вже взяти в іпотеку, але не що- небудь, а для себе. І не взяли до цих пір, бо ще до війни перестали вспівати за цінами. Тобто, ціни ростуть, хати розбирають, а потім ще й ця війна клята.
А в мене майже усі знайомі, що приїхали 5-7 років тому, давно мешкають у іпотеці. Якщо двоє мають хоча б середню зарплатню, то десь за 1.5-2 роки можуть назбирати на власний внесок.
Wisznia2021 написав:В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.
Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.
я и вижу. шары выкатывают, когда наши покупают. а ипотека не работает - ставки высокие и отказы кто уехал 10 лет назад - на том же уровне и остался. никто ничего не купил.
бигор - ты купил квартиру?
Я же не новый русский раскидываться деньгами - квартира не покупается за неделю жизни в другой стране. 1. Надо устроится в местную фирму. 2. Легализироваться на более-менее длительный срок (2-3 и больше лет). 3. Легализировать скирду (деньги из-стран 3-го мира не котируются). 4. Пожить 1 год, понять какой район города больше нравится итд. 5. Купить квартиру. В принципе средств хватает что-бы купить 2-к, так как собирали на 2-к в Киеве. Но когда речь идет о покупке на несколько поколений - нужно очень тщательно выбирать и думать - покупка квартиры - это не сходить в магазин за батоном.
Wisznia2021 написав:В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.
Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.
В мене дуже близькі знайомі купили своїм дітям житло в Польщі в іпотеку, 2 кімнатна, десь до 70 м+ ремонт( наші западенці робили)+ меблі= тут продали 2 кімнатний новобуд, що батьки подарували, бабця тут продала дачку, майже у Львові- 5 хв на маршрутці, інші батьки теж багато допомогли+ діти там двоїх дітей народили( їм простять якісь відсотки по кредиту за це) і ще до цього всього дітки там мали вже внж, бо одна з мам там непогано вийшла заміж, тож їм і жити було де, і роботу знайшли і все інше. І то- всім кагалом гроші збирали і допомагали. І то не в Варшаві квартира. Я вам щиро бажаю здійснити вашу мрію і мати власне житло, бо для українців це дійсно важливо, це надихає на інші " подвиги". Просто тримайте нас в курсі, цікаво, як це буде у вас. Доречі, ще один приклад: пара в Польщі без дітей вже років 6, вони в айті обоє зарплата десь по 2 тис ойро на кожного. Знімали житло, ще до війни хотіли вже взяти в іпотеку, але не що- небудь, а для себе. І не взяли до цих пір, бо ще до війни перестали вспівати за цінами. Тобто, ціни ростуть, хати розбирають, а потім ще й ця війна клята.
Ну в кожного своя правда, ми не змогли заробити і купити житло в Україні, будемо пробувати це в Європі. Є знайомі, які успішно придбали в іпотеку, тобто це все посильно, якщо не лінуватись.
BIGor написав:Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.
І те і те міф:)
Є якісь факти?
факт - физиологически человек устроен так что большинству трудно скопить крупную сумму, намного проще когда много мелких платежей нужно платить регулярно, пусть даже это будет более дорого в итоге так что да, кредиты, рассрочка, ипотека и другие варианты долга расширяют покупательскую способность
BIGor написав:[quote="5513445:Wisznia2021"]В Україні набагато легше назбирати на житло і на ремонт.
Це великий міф. В ЕС або США житло купити набагато швидше і доступніше, бо існує іпотека. А в нас житло взагалі недоступне пересічним.
І те і те міф:)
Є якісь факти?[/quote] З обох сторін знайдете факти і за і проти кожного твердження. Там де є дешева іпотека, там і ціни високі, і на перший внесок непросто назбирати. Нагадаю, не просто так більшість населення Європи не мають житла у власності. Можна багато кивати, мол, інший менталітет, але менталітет і формується на певних умовах. З іншої сторони, дійсно, якщо є мета купити своє, то це цілком реально, тим паче є ще молодіжні програми з пільговими умовами. В Україні ціни куди нижчі, і утримання житла набагато дешевше (податок на нерухомість поки в нас суто символічний). Купити тут житло без кредиту цілком реально (а в Європі це прям фантастика, та й не має сенсу). Звісно, то подужають не всі, так і в Європі не всякому під силу наскирдувати внесок і тягти лямку багато років. В Україні ж, хоч іпотека мало розвинена, вона дає (давала) змогу взяти гроші в дешевіючій гривні під ставку нижче інфляції і вже за кілька років борг суттєво знецінюється. Хоча ставки куди вище за Європейські. Я знаю ваші аргументи, мол, в Польщі можна взяти краще за ті ж гроші, ніж в Києві. Я поки не бачив тому підтвердженнь, але то суб'єктивні висновки, вам подобається то що ви можете дозволити собі в Польщі - то й прекрасно.
Лише заледве половина жителів Німеччини має власне житло. Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, то менша кількість домовласників лише у Швейцарії. Однак, у східноєвропейських країнах ситуація виглядає зовсім інакше. Тут нерухомість купується значно частіше. Чому європейці так по-різному ставляться до володіння нерухомістю?
Незначна частка власників нерухомості типова для всіх німецькомовних країн. Австрія з часткою 55% відстає від решти Європи. На Сході - у Хорватії, Угорщині та Польщі частка домовласників перевищує 80%. Найзавзятішими до купівлі власної нерухомості є румуни: тут власне житло мають аж 96% населення. В Іспанії та Італії таких жителів близько 70%.
Faceless написав:В Україні ціни куди нижчі, і утримання житла набагато дешевше (податок на нерухомість поки в нас суто символічний). Купити тут житло без кредиту цілком реально
Ви смієтесь? Чи знову почнете про таксистів і масажистів з заробітними платами в 3 куе.місяць в Києві? За нижчі ціни - теж казки, середня 2-к в Києві в 2021 році коштувала 140 куе - в Європі на ці гроші можна дивитись 2-к в умовному середнячку - Вроцлаві або Кракові.
До речі, про еміграцію і банківську систему Польщі - відкрити рахунок українцям дуже просто, зараз банки пропонують безліч безкоштовних пакетів для українців, є відділення де навіть є україномовні спеціалісти, підписуєте договір в відділені, і вам присилають картку в поштову скриньку через 5-7 днів. Є ще така зручна система як Blik - миттеві перекази з рахунку на рахунок.
Лише заледве половина жителів Німеччини має власне житло. Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, то менша кількість домовласників лише у Швейцарії. Однак, у східноєвропейських країнах ситуація виглядає зовсім інакше. Тут нерухомість купується значно частіше. Чому європейці так по-різному ставляться до володіння нерухомістю?
Незначна частка власників нерухомості типова для всіх німецькомовних країн. Австрія з часткою 55% відстає від решти Європи. На Сході - у Хорватії, Угорщині та Польщі частка домовласників перевищує 80%. Найзавзятішими до купівлі власної нерухомості є румуни: тут власне житло мають аж 96% населення. В Іспанії та Італії таких жителів близько 70%.
І що саме ви тут заперечили? Що в східній Європі більша частка домовласників, в західній - менша, в південній досить висока (але не всюди, в туристичних містечках геть все в оренді). У нас десь як в іншій східній Європі, а може трохи більше - точної цифри немає.
BIGor написав:
Faceless написав:В Україні ціни куди нижчі, і утримання житла набагато дешевше (податок на нерухомість поки в нас суто символічний). Купити тут житло без кредиту цілком реально
Ви смієтесь? Чи знову почнете про таксистів і масажистів з заробітними платами в 3 куе.місяць в Києві? За нижчі ціни - теж казки, середня 2-к в Києві в 2021 році коштувала 140 куе - в Європі на ці гроші можна дивитись 2-к в умовному середнячку - Вроцлаві або Кракові.
Я цілком серйозно. Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва. А от свої заяви про "в Європі на ці гроші можна" ви нічим не підкріплюєте. Та й мало того, ваш райдер для квартири в Києві був куди вище за середній, то ж і поріанюйте не з флаєвими коморками посеред залізниці, чи десь в дупі світу за дві години проїзду електричкою і ГТ до центру міста. І тут якось не проканає аргумент що "тут і в маленькому містечку можна жити, гарно й зелено" - тоді не з Києвом поріанюйте, а з Вінницею чи там Чернівцями, чи передмістями Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити
Faceless написав:Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити
Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати.
Faceless написав:Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.
Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.