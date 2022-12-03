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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 18:27

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити

Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати.

От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальним :) Навіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.
І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 18:39

  gonchik74 написав:Wisznia2021
Сім років тому іпотека в Польші була під нецілих 3% і треба бути дурним, щоб не скористатись. У мене жінчин брат з дружиною якраз сім років тому переїхали. Кредит взяли, як тільки отримали таку нагоду. Пожили в 2к, потім продали, купили таунхауз. Це з дітьми. Бездітна пара інвестнулась "під себе" на березі Вісли щось там за 300к. В ай-ті тусовці їхній всі живуть в своєму. Ну а Ваші знайомі не зважили усіх плюсів польської іпотеки. Ну зараз, звісно, буде непереливки всім, хто в кредитах, ставка росте і ще ростиме. Але паніксейлів я особисто не бачу.
Хоч біля мене мали розпочати два будівництва, то один майданчик вже висить в продажі, по іншому об"єкту просто тиша. Краків.

Я ж написала, що переїхали на роботу десь 6 років тому, порахувала - в 2017 році. І перші два роки почували себе " так- собі", а потім вже з'явилася уверенность в завтрашнем дне. Десь в ковід почали шукати, цікавитись, але нічого досі...
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 18:46

  Gastarbaiter написав:
  барабашов написав:Gastarbaiter
Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично
До начальника отдела дослужились?

Просто если барышня ищет позицию топ-менеджера, то их количество в принципе на порядок ниже. Хотя у меня на прошлой работе руководителя департамента около года не могли найти.
Мабуть, не могли найти такого, хто задовольняє їхні вимоги. Я писала, але потерли(???)- на моїй фірмі топами були всі мажори, які, по факту, не могли вступити у німецький виш на магістра і роботу за кордоном теж собі не могли знайти. А так,да,- український топовий виш, мба, і т.д. дуже часто це все на нашій батьківщині " дуте"( пустишка, обгортка яскрава)
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 22:32

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити

Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати.

От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальним :) Навіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.
І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща

Ну добре, нічого робити звичайно у місті де недавно грала збірна України (чи наш клуб якийсь - футболом не цікавлюсь, але щось таке було), є дуже багато ресторанів, кафе, барів, навіть азійська, мішленівскі ресторани ітд. З аеропорту доступні польоти в 93 аеропорти 29 країн в зимовий період.
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