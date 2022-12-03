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#<1 ... 227228229230 Додано: Суб 03 гру, 2022 18:27 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити

Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати. Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати.

От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальним Навіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.

І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальнимНавіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща Faceless

Модератор Повідомлень: 32338 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7629 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 гру, 2022 18:39 gonchik74 написав: Wisznia2021

Сім років тому іпотека в Польші була під нецілих 3% і треба бути дурним, щоб не скористатись. У мене жінчин брат з дружиною якраз сім років тому переїхали. Кредит взяли, як тільки отримали таку нагоду. Пожили в 2к, потім продали, купили таунхауз. Це з дітьми. Бездітна пара інвестнулась "під себе" на березі Вісли щось там за 300к. В ай-ті тусовці їхній всі живуть в своєму. Ну а Ваші знайомі не зважили усіх плюсів польської іпотеки. Ну зараз, звісно, буде непереливки всім, хто в кредитах, ставка росте і ще ростиме. Але паніксейлів я особисто не бачу.

Хоч біля мене мали розпочати два будівництва, то один майданчик вже висить в продажі, по іншому об"єкту просто тиша. Краків. Сім років тому іпотека в Польші була під нецілих 3% і треба бути дурним, щоб не скористатись. У мене жінчин брат з дружиною якраз сім років тому переїхали. Кредит взяли, як тільки отримали таку нагоду. Пожили в 2к, потім продали, купили таунхауз. Це з дітьми. Бездітна пара інвестнулась "під себе" на березі Вісли щось там за 300к. В ай-ті тусовці їхній всі живуть в своєму. Ну а Ваші знайомі не зважили усіх плюсів польської іпотеки. Ну зараз, звісно, буде непереливки всім, хто в кредитах, ставка росте і ще ростиме. Але паніксейлів я особисто не бачу.Хоч біля мене мали розпочати два будівництва, то один майданчик вже висить в продажі, по іншому об"єкту просто тиша. Краків.

Я ж написала, що переїхали на роботу десь 6 років тому, порахувала - в 2017 році. І перші два роки почували себе " так- собі", а потім вже з'явилася уверенность в завтрашнем дне. Десь в ковід почали шукати, цікавитись, але нічого досі... Я ж написала, що переїхали на роботу десь 6 років тому, порахувала - в 2017 році. І перші два роки почували себе " так- собі", а потім вже з'явилася уверенность в завтрашнем дне. Десь в ковід почали шукати, цікавитись, але нічого досі... Wisznia2021 Повідомлень: 189 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 гру, 2022 18:46 Gastarbaiter написав: барабашов написав: Gastarbaiter

Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично

До начальника отдела дослужились? Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили приличноДо начальника отдела дослужились?

Просто если барышня ищет позицию топ-менеджера, то их количество в принципе на порядок ниже. Хотя у меня на прошлой работе руководителя департамента около года не могли найти. Просто если барышня ищет позицию топ-менеджера, то их количество в принципе на порядок ниже. Хотя у меня на прошлой работе руководителя департамента около года не могли найти. Мабуть, не могли найти такого, хто задовольняє їхні вимоги. Я писала, але потерли(???)- на моїй фірмі топами були всі мажори, які, по факту, не могли вступити у німецький виш на магістра і роботу за кордоном теж собі не могли знайти. А так,да,- український топовий виш, мба, і т.д. дуже часто це все на нашій батьківщині " дуте"( пустишка, обгортка яскрава) Мабуть, не могли найти такого, хто задовольняє їхні вимоги. Я писала, але потерли(???)- на моїй фірмі топами були всі мажори, які, по факту, не могли вступити у німецький виш на магістра і роботу за кордоном теж собі не могли знайти. А так,да,- український топовий виш, мба, і т.д. дуже часто це все на нашій батьківщині " дуте"( пустишка, обгортка яскрава) Wisznia2021 Повідомлень: 189 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 гру, 2022 22:32 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити

Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати. Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати.

От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальним Навіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.

І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальнимНавіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща

Ну добре, нічого робити звичайно у місті де недавно грала збірна України (чи наш клуб якийсь - футболом не цікавлюсь, але щось таке було), є дуже багато ресторанів, кафе, барів, навіть азійська, мішленівскі ресторани ітд. З аеропорту доступні польоти в 93 аеропорти 29 країн в зимовий період. Ну добре, нічого робити звичайно у місті де недавно грала збірна України (чи наш клуб якийсь - футболом не цікавлюсь, але щось таке було), є дуже багато ресторанів, кафе, барів, навіть азійська, мішленівскі ресторани ітд. З аеропорту доступні польоти в 93 аеропорти 29 країн в зимовий період. BIGor

Повідомлень: 6970 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1482 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 00:20 Re: Еміграція, заробітчанство Как запугали Польшей то.

Через недельку поеду сопровождать гуманитарку до Пшемышля, хоть посмотрю на этот ужас. antey1969 1

Повідомлень: 11606 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1585 раз. Подякували: 3475 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 08:22 Не ужас. Но.. Если не ходить по топовим туристичним местам в Кракові, а зайти чуть вглубь от вокзала, аеропорта, то впечатление провинциальности и скуки. Но и Киев не Вена и не Прага. Пшемисль-потребує ремонту і теж скука. Думаю, що присутність українців і студентів додає Кракову хоч якусь двіжуху. Як для туризму-один раз пару днів була і більше не хо. Тільки як хаб. Wisznia2021 Повідомлень: 189 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 08:27 BIGor написав: Faceless написав: Faceless написав: Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити

Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати. Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати.

От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальним Навіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.

І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальнимНавіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща

Ну добре, нічого робити звичайно у місті де недавно грала збірна України (чи наш клуб якийсь - футболом не цікавлюсь, але щось таке було), є дуже багато ресторанів, кафе, барів, навіть азійська, мішленівскі ресторани ітд. З аеропорту доступні польоти в 93 аеропорти 29 країн в зимовий період.[/quote]

Але ви змінили направлення: річ була про нерухомість за 140 куо, а пишете про " куди піти у місці, в якому недавно... кафе, ресторани" Ну добре, нічого робити звичайно у місті де недавно грала збірна України (чи наш клуб якийсь - футболом не цікавлюсь, але щось таке було), є дуже багато ресторанів, кафе, барів, навіть азійська, мішленівскі ресторани ітд. З аеропорту доступні польоти в 93 аеропорти 29 країн в зимовий період.[/quote]Але ви змінили направлення: річ була про нерухомість за 140 куо, а пишете про " куди піти у місці, в якому недавно... кафе, ресторани" Wisznia2021 Повідомлень: 189 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 227228229230 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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