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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 гру, 2022 18:27
BIGor написав: Faceless написав:
Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити
Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати.
От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальним
Навіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.
І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща
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Додано: Суб 03 гру, 2022 18:39
gonchik74 написав:Wisznia2021
Сім років тому іпотека в Польші була під нецілих 3% і треба бути дурним, щоб не скористатись. У мене жінчин брат з дружиною якраз сім років тому переїхали. Кредит взяли, як тільки отримали таку нагоду. Пожили в 2к, потім продали, купили таунхауз. Це з дітьми. Бездітна пара інвестнулась "під себе" на березі Вісли щось там за 300к. В ай-ті тусовці їхній всі живуть в своєму. Ну а Ваші знайомі не зважили усіх плюсів польської іпотеки. Ну зараз, звісно, буде непереливки всім, хто в кредитах, ставка росте і ще ростиме. Але паніксейлів я особисто не бачу.
Хоч біля мене мали розпочати два будівництва, то один майданчик вже висить в продажі, по іншому об"єкту просто тиша. Краків.
Я ж написала, що переїхали на роботу десь 6 років тому, порахувала - в 2017 році. І перші два роки почували себе " так- собі", а потім вже з'явилася уверенность в завтрашнем дне. Десь в ковід почали шукати, цікавитись, але нічого досі...
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Додано: Суб 03 гру, 2022 18:46
Gastarbaiter написав: барабашов написав:Gastarbaiter
Вы там уже ...много лет. Язык думаю освоили прилично
До начальника отдела дослужились?
Просто если барышня ищет позицию топ-менеджера, то их количество в принципе на порядок ниже. Хотя у меня на прошлой работе руководителя департамента около года не могли найти.
Мабуть, не могли найти такого, хто задовольняє їхні вимоги. Я писала, але потерли(???)- на моїй фірмі топами були всі мажори, які, по факту, не могли вступити у німецький виш на магістра і роботу за кордоном теж собі не могли знайти. А так,да,- український топовий виш, мба, і т.д. дуже часто це все на нашій батьківщині " дуте"( пустишка, обгортка яскрава)
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Додано: Суб 03 гру, 2022 22:32
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити
Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати.
От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальним
Навіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.
І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща
Ну добре, нічого робити звичайно у місті де недавно грала збірна України (чи наш клуб якийсь - футболом не цікавлюсь, але щось таке було), є дуже багато ресторанів, кафе, барів, навіть азійська, мішленівскі ресторани ітд. З аеропорту доступні польоти в 93 аеропорти 29 країн в зимовий період.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 08:22
Не ужас. Но.. Если не ходить по топовим туристичним местам в Кракові, а зайти чуть вглубь от вокзала, аеропорта, то впечатление провинциальности и скуки. Но и Киев не Вена и не Прага. Пшемисль-потребує ремонту і теж скука. Думаю, що присутність українців і студентів додає Кракову хоч якусь двіжуху. Як для туризму-один раз пару днів була і більше не хо. Тільки як хаб.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 08:27
BIGor написав: Faceless написав: Faceless написав:
Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити
Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати.
От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальним
Навіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.
І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща
Ну добре, нічого робити звичайно у місті де недавно грала збірна України (чи наш клуб якийсь - футболом не цікавлюсь, але щось таке було), є дуже багато ресторанів, кафе, барів, навіть азійська, мішленівскі ресторани ітд. З аеропорту доступні польоти в 93 аеропорти 29 країн в зимовий період.[/quote]
Але ви змінили направлення: річ була про нерухомість за 140 куо, а пишете про " куди піти у місці, в якому недавно... кафе, ресторани"
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Додано: Нед 04 гру, 2022 10:05
Wisznia2021 написав:
Не ужас. Но.. Если не ходить по топовим туристичним местам в Кракові, а зайти чуть вглубь от вокзала, аеропорта, то впечатление провинциальности и скуки.
Я тут днями "побродил" через Гугл-карты по Нью-Йорку - такое же впечатление. Даже сказал бы, что у нас в Кракове окраины немного приятнее выглядят. Так что я уже не знаю, где на этой планете нет ощущения провинциальности. Может, в Дубае? Так и там, поди, можно районы разные найти.
ПС. Но вообще правильно - Краков не резиновый
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Додано: Нед 04 гру, 2022 10:37
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Не ужас. Но.. Если не ходить по топовим туристичним местам в Кракові, а зайти чуть вглубь от вокзала, аеропорта, то впечатление провинциальности и скуки.
Я тут днями "побродил" через Гугл-карты по Нью-Йорку - такое же впечатление. Даже сказал бы, что у нас в Кракове окраины немного приятнее выглядят. Так что я уже не знаю, где на этой планете нет ощущения провинциальности. Может, в Дубае? Так и там, поди, можно районы разные найти.
ПС. Но вообще правильно - Краков не резиновый
Ка-кто проходя мимо кафедрального собора в Кракове увидел бомжа собирающего милостыню, у него на картонке было написано,, Na wódkę)
😸
Если убрать в Кракове Вислу с Вавелем от Львова не отличишь.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 11:04
Bolt написав:
Если убрать в Кракове Вислу с Вавелем от Львова не отличишь.
А вот расскажите поподробнее. Каковы критерии "не провинциальности" города? Что в нем должно быть, чтобы его считали "центром жизни"?
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Додано: Нед 04 гру, 2022 11:33
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5513951:Faceless"]Там, де в Європі можна щось взяти за 140 куо - там в Європі зазвичай просто нема чого робити
Ну це звичайно домисли. Якщо не жили в Європі - то не треба вигадувати.
От тільки аргументів у вас так і нема щодо цієї тези. Уявіть собі, те що виїхали в Польщу, не робить ваш досвід унікальним
Навіть для Польщі ви не навели нічого конкретного.
І Європа - це не тільки ваша улюблена Польща
Ну добре, нічого робити звичайно у місті де недавно грала збірна України (чи наш клуб якийсь - футболом не цікавлюсь, але щось таке було), є дуже багато ресторанів, кафе, барів, навіть азійська, мішленівскі ресторани ітд. З аеропорту доступні польоти в 93 аеропорти 29 країн в зимовий період.[/quote]Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.
То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста?
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