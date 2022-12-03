Зато чесно.Bolt написав:Gastarbaiter написав:
Я тут днями "побродил" через Гугл-карты по Нью-Йорку - такое же впечатление. Даже сказал бы, что у нас в Кракове окраины немного приятнее выглядят. Так что я уже не знаю, где на этой планете нет ощущения провинциальности. Может, в Дубае? Так и там, поди, можно районы разные найти.
ПС. Но вообще правильно - Краков не резиновый
Ка-кто проходя мимо кафедрального собора в Кракове увидел бомжа собирающего милостыню, у него на картонке было написано,, Na wódkę)
Если убрать в Кракове Вислу с Вавелем от Львова не отличишь.
В Парижі якісь безхать сплять на вулиці в районі центру прямо в під віртиною Луї Віттон, ніхто ж не скаже що місто провінційне через то
(до речі, безхатьки там досить притомні, чемні, можуть підказати дорогу)