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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 228229230231
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 11:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Wisznia2021 написав:Не ужас. Но.. Если не ходить по топовим туристичним местам в Кракові, а зайти чуть вглубь от вокзала, аеропорта, то впечатление провинциальности и скуки.

Я тут днями "побродил" через Гугл-карты по Нью-Йорку - такое же впечатление. Даже сказал бы, что у нас в Кракове окраины немного приятнее выглядят. Так что я уже не знаю, где на этой планете нет ощущения провинциальности. Может, в Дубае? Так и там, поди, можно районы разные найти.
ПС. Но вообще правильно - Краков не резиновый :D

Ка-кто проходя мимо кафедрального собора в Кракове увидел бомжа собирающего милостыню, у него на картонке было написано,, Na wódkę)

Если убрать в Кракове Вислу с Вавелем от Львова не отличишь.
Зато чесно.
В Парижі якісь безхать сплять на вулиці в районі центру прямо в під віртиною Луї Віттон, ніхто ж не скаже що місто провінційне через то :mrgreen:
(до речі, безхатьки там досить притомні, чемні, можуть підказати дорогу)
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