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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 гру, 2022 11:37
Bolt написав: Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Не ужас. Но.. Если не ходить по топовим туристичним местам в Кракові, а зайти чуть вглубь от вокзала, аеропорта, то впечатление провинциальности и скуки.
Я тут днями "побродил" через Гугл-карты по Нью-Йорку - такое же впечатление. Даже сказал бы, что у нас в Кракове окраины немного приятнее выглядят. Так что я уже не знаю, где на этой планете нет ощущения провинциальности. Может, в Дубае? Так и там, поди, можно районы разные найти.
ПС. Но вообще правильно - Краков не резиновый
Ка-кто проходя мимо кафедрального собора в Кракове увидел бомжа собирающего милостыню, у него на картонке было написано,, Na wódkę)
Если убрать в Кракове Вислу с Вавелем от Львова не отличишь.
Зато чесно.
В Парижі якісь безхать сплять на вулиці в районі центру прямо в під віртиною Луї Віттон, ніхто ж не скаже що місто провінційне через то
(до речі, безхатьки там досить притомні, чемні, можуть підказати дорогу)
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Додано: Нед 04 гру, 2022 11:51
Faceless написав:
Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.
То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста?
Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.
Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що
Faceless написав:
кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 12:03
BIGor написав: Faceless написав:
Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.
То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста?
Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.
Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що
Faceless написав:
кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.
Не знаю, чого ви вчепилися в тей Київ - я вважаю що це місто переоцінене, нерухомість задорога, для мене це вже пройденний етап, я там прожив більше 10 років, раджу вам розширяти горизонти, щоб не вихваляти постійно містечкове болото.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 12:15
BIGor написав: Faceless написав:
Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.
То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста?
Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.
Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що
Faceless написав:
кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.
Якось ви нікчемно почали відбріхуватись.
То є якісь докази, що в самому місті, де "мішлєнівськи ресторани і м'ячика ганяють", в межах міста є за 140 куо 2к, що відповідає вашому райдеру на 2к у Києві часів 2021? Чи "ресторани і м' ячика ганяють" в місті, а за 140 куо щось - на околицях в дві години їхати до цивілізації?
Приписувати мені свою брехню не варто, я не казав нічого про село.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 12:15
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Если убрать в Кракове Вислу с Вавелем от Львова не отличишь.
А вот расскажите поподробнее. Каковы критерии "не провинциальности" города? Что в нем должно быть, чтобы его считали "центром жизни"?
Это скорее субъективное понятие. Для меня Львов-большое село, для жителя забитой деревеньки мегаполис.
Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят, у нас голяк полный-Андрій как под позапрошлые выборы трамвай на Сихов проложил) при совке ещё запланировано было), так по инфраструктуру полный 0.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 12:23
Bolt написав: Gastarbaiter написав:
А вот расскажите поподробнее. Каковы критерии "не провинциальности" города? Что в нем должно быть, чтобы его считали "центром жизни"?
Это скорее субъективное понятие. Для меня Львов-большое село, для жителя забитой деревеньки мегаполис.
Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят, у нас голяк полный-Андрій как под позапрошлые выборы трамвай на Сихов проложил) при совке ещё запланировано было), так по инфраструктуру полный 0.
Ну так субъективно и расскажите. Что для вас означает "село"? Ну вот я сейчас живу буквально в селе и могу четко рассказать в чем отличие от большого города. Могу рассказать в чем отличие городка на 10-30 тыс. жителей. А вот когда на большой город говорят "село" - становится любопытно: а чего же, собственно, не хватает этому населенному пункту для гордого звания "город"?
Ну вот прям по пунктам:
1. Нет театра
2. Нет аквапарка
И т.п.
А я вам потом расскажу, чего из всех этих атрибутов крупного цивилизованного города нет в Кракове.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 12:24
BIGor написав: BIGor написав: Faceless написав:
Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.
То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста?
Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.
Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що
Faceless написав:
кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.
Не знаю, чого ви вчепилися в тей Київ - я вважаю що це місто переоцінене, нерухомість задорога, для мене це вже пройденний етап, я там прожив більше 10 років, раджу вам розширяти горизонти, щоб не вихваляти постійно містечкове болото.
Єдиний, хто тут у щось вчепився - це ви в Польщу.
Зрозумійте, те, що ви не купили квартиру, поки жили в Києві, саме по собі нічого не означає, і головне - зовсім не означає, що житло в Україні взагалі і в Києві конкретно чи то надзвичайно важко придбати чи що воно переоцінене. Те, що ви нарешті побачили Польщу, це звісно добре, але це не означає, що ви бачили більше за інших, що у всіх інших вузький горизонт, і інші нісенітниці.
Те що ви перебріхуєте співрозмовника, вам ніякого бонусу не дає, це просто смішно виглядає.
Як подужаєте знайти реальні докази того, що в Польщі ви можете придбати з нерухомості щось не гірше і по українським цінам - тоді від вас буде перший реальний аргумент. Поки жодного не було
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Додано: Нед 04 гру, 2022 12:28
Bolt написав:
Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят
Ті розвязки роблять тільки гірше, треба пересаджувати автомобілістів на ОТ або велосипеди. Бо буде один великий затор, а місто становиться незатишним від тих естакад і купи автомобілів.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 12:31
Faceless
бла-бла-бла - ось тільки від вас і почув. Самі прибріхали все, але українці чогось ідуть жити в ЕС і ту саму Польщу мільйонами ще до війни
, як же так? Там же дорого, нудно, і житло не купить?
Приклади давно скидував у гілці про "Інвестування закордоном для себе" але модератори злили ту гілку в угоду київським рилам.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 12:42
Gastarbaiter написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав:
А вот расскажите поподробнее. Каковы критерии "не провинциальности" города? Что в нем должно быть, чтобы его считали "центром жизни"?
Это скорее субъективное понятие. Для меня Львов-большое село, для жителя забитой деревеньки мегаполис.
Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят, у нас голяк полный-Андрій как под позапрошлые выборы трамвай на Сихов проложил) при совке ещё запланировано было), так по инфраструктуру полный 0.
Ну так субъективно и расскажите. Что для вас означает "село"? Ну вот я сейчас живу буквально в селе и могу четко рассказать в чем отличие от большого города. Могу рассказать в чем отличие городка на 10-30 тыс. жителей. А вот когда на большой город говорят "село" - становится любопытно: а чего же, собственно, не хватает этому населенному пункту для гордого звания "город"?
Ну вот прям по пунктам:
1. Нет театра
2. Нет аквапарка
И т.п.
А я вам потом расскажу, чего из всех этих атрибутов крупного цивилизованного города нет в Кракове.
Нет промышленности...
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