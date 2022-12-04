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#<1 ... 229230231232> Додано: Нед 04 гру, 2022 11:37 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Не ужас. Но.. Если не ходить по топовим туристичним местам в Кракові, а зайти чуть вглубь от вокзала, аеропорта, то впечатление провинциальности и скуки. Не ужас. Но.. Если не ходить по топовим туристичним местам в Кракові, а зайти чуть вглубь от вокзала, аеропорта, то впечатление провинциальности и скуки.

Я тут днями "побродил" через Гугл-карты по Нью-Йорку - такое же впечатление. Даже сказал бы, что у нас в Кракове окраины немного приятнее выглядят. Так что я уже не знаю, где на этой планете нет ощущения провинциальности. Может, в Дубае? Так и там, поди, можно районы разные найти.

ПС. Но вообще правильно - Краков не резиновый Я тут днями "побродил" через Гугл-карты по Нью-Йорку - такое же впечатление. Даже сказал бы, что у нас в Кракове окраины немного приятнее выглядят. Так что я уже не знаю, где на этой планете нет ощущения провинциальности. Может, в Дубае? Так и там, поди, можно районы разные найти.ПС. Но вообще правильно - Краков не резиновый

Ка-кто проходя мимо кафедрального собора в Кракове увидел бомжа собирающего милостыню, у него на картонке было написано,, Na wódkę)



Если убрать в Кракове Вислу с Вавелем от Львова не отличишь. Ка-кто проходя мимо кафедрального собора в Кракове увидел бомжа собирающего милостыню, у него на картонке было написано,, Na wódkę)Если убрать в Кракове Вислу с Вавелем от Львова не отличишь. Зато чесно.

В Парижі якісь безхать сплять на вулиці в районі центру прямо в під віртиною Луї Віттон, ніхто ж не скаже що місто провінційне через то

(до речі, безхатьки там досить притомні, чемні, можуть підказати дорогу) Зато чесно.В Парижі якісь безхать сплять на вулиці в районі центру прямо в під віртиною Луї Віттон, ніхто ж не скаже що місто провінційне через то(до речі, безхатьки там досить притомні, чемні, можуть підказати дорогу) Faceless

Модератор Повідомлень: 32343 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7629 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 11:51 Faceless написав: Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.

То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста? Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста?

Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.

Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що

Faceless написав: кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє. кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє. Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що BIGor

Повідомлень: 6975 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1482 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 12:03 BIGor написав: Faceless написав: Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.

То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста? Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста?

Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.

Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що

Faceless написав: кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє. кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє. Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що

Не знаю, чого ви вчепилися в тей Київ - я вважаю що це місто переоцінене, нерухомість задорога, для мене це вже пройденний етап, я там прожив більше 10 років, раджу вам розширяти горизонти, щоб не вихваляти постійно містечкове болото. Не знаю, чого ви вчепилися в тей Київ - я вважаю що це місто переоцінене, нерухомість задорога, для мене це вже пройденний етап, я там прожив більше 10 років, раджу вам розширяти горизонти, щоб не вихваляти постійно містечкове болото. BIGor

Повідомлень: 6975 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1482 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 12:15 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.

То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста? Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста?

Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.

Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що

Faceless написав: кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє. кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє. Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що

Якось ви нікчемно почали відбріхуватись.

То є якісь докази, що в самому місті, де "мішлєнівськи ресторани і м'ячика ганяють", в межах міста є за 140 куо 2к, що відповідає вашому райдеру на 2к у Києві часів 2021? Чи "ресторани і м' ячика ганяють" в місті, а за 140 куо щось - на околицях в дві години їхати до цивілізації?

Приписувати мені свою брехню не варто, я не казав нічого про село. Якось ви нікчемно почали відбріхуватись.То є якісь докази, що в самому місті, де "мішлєнівськи ресторани і м'ячика ганяють", в межах міста є за 140 куо 2к, що відповідає вашому райдеру на 2к у Києві часів 2021? Чи "ресторани і м' ячика ганяють" в місті, а за 140 куо щось - на околицях в дві години їхати до цивілізації?Приписувати мені свою брехню не варто, я не казав нічого про село. Faceless

Модератор Повідомлень: 32343 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7629 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 12:15 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Если убрать в Кракове Вислу с Вавелем от Львова не отличишь. Если убрать в Кракове Вислу с Вавелем от Львова не отличишь.

А вот расскажите поподробнее. Каковы критерии "не провинциальности" города? Что в нем должно быть, чтобы его считали "центром жизни"? А вот расскажите поподробнее. Каковы критерии "не провинциальности" города? Что в нем должно быть, чтобы его считали "центром жизни"?

Это скорее субъективное понятие. Для меня Львов-большое село, для жителя забитой деревеньки мегаполис.

Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят, у нас голяк полный-Андрій как под позапрошлые выборы трамвай на Сихов проложил) при совке ещё запланировано было), так по инфраструктуру полный 0. Это скорее субъективное понятие. Для меня Львов-большое село, для жителя забитой деревеньки мегаполис.Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят, у нас голяк полный-Андрій как под позапрошлые выборы трамвай на Сихов проложил) при совке ещё запланировано было), так по инфраструктуру полный 0. Bolt Повідомлень: 1399 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 12:23 Bolt написав: Gastarbaiter написав: А вот расскажите поподробнее. Каковы критерии "не провинциальности" города? Что в нем должно быть, чтобы его считали "центром жизни"? А вот расскажите поподробнее. Каковы критерии "не провинциальности" города? Что в нем должно быть, чтобы его считали "центром жизни"?

Это скорее субъективное понятие. Для меня Львов-большое село, для жителя забитой деревеньки мегаполис.

Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят, у нас голяк полный-Андрій как под позапрошлые выборы трамвай на Сихов проложил) при совке ещё запланировано было), так по инфраструктуру полный 0. Это скорее субъективное понятие. Для меня Львов-большое село, для жителя забитой деревеньки мегаполис.Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят, у нас голяк полный-Андрій как под позапрошлые выборы трамвай на Сихов проложил) при совке ещё запланировано было), так по инфраструктуру полный 0.

Ну так субъективно и расскажите. Что для вас означает "село"? Ну вот я сейчас живу буквально в селе и могу четко рассказать в чем отличие от большого города. Могу рассказать в чем отличие городка на 10-30 тыс. жителей. А вот когда на большой город говорят "село" - становится любопытно: а чего же, собственно, не хватает этому населенному пункту для гордого звания "город"?

Ну вот прям по пунктам:

1. Нет театра

2. Нет аквапарка

И т.п.

А я вам потом расскажу, чего из всех этих атрибутов крупного цивилизованного города нет в Кракове. Ну так субъективно и расскажите. Что для вас означает "село"? Ну вот я сейчас живу буквально в селе и могу четко рассказать в чем отличие от большого города. Могу рассказать в чем отличие городка на 10-30 тыс. жителей. А вот когда на большой город говорят "село" - становится любопытно: а чего же, собственно, не хватает этому населенному пункту для гордого звания "город"?Ну вот прям по пунктам:1. Нет театра2. Нет аквапаркаИ т.п.А я вам потом расскажу, чего из всех этих атрибутов крупного цивилизованного города нет в Кракове. Gastarbaiter Повідомлень: 2253 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 12:24 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: BIGor написав: Faceless написав: Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.

То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста? Яка новина, кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє.То про яку конкретно локацію ви пишете, кажучи, що там за 140 куо можна взяти 2к не гірше, ніж 2к за 140 куо у Києві в 2021 - питання не розкрите. Скільки звідти до "мішленівських ресторанів"? Воно хоч в межах міста?

Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.

Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що

Faceless написав: кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє. кафе бари ресторани і хтось м'ячика ганяє. Я все зрозумів, "Кійов саме лутше місто в світі" (с) Фейслес, всі інші Парижи, Дубаї - чухня.Ти ж казав, що якщо 2-к в місті коштує 140 куе - то це село. А тут виходить що

Не знаю, чого ви вчепилися в тей Київ - я вважаю що це місто переоцінене, нерухомість задорога, для мене це вже пройденний етап, я там прожив більше 10 років, раджу вам розширяти горизонти, щоб не вихваляти постійно містечкове болото. Не знаю, чого ви вчепилися в тей Київ - я вважаю що це місто переоцінене, нерухомість задорога, для мене це вже пройденний етап, я там прожив більше 10 років, раджу вам розширяти горизонти, щоб не вихваляти постійно містечкове болото.

Єдиний, хто тут у щось вчепився - це ви в Польщу.

Зрозумійте, те, що ви не купили квартиру, поки жили в Києві, саме по собі нічого не означає, і головне - зовсім не означає, що житло в Україні взагалі і в Києві конкретно чи то надзвичайно важко придбати чи що воно переоцінене. Те, що ви нарешті побачили Польщу, це звісно добре, але це не означає, що ви бачили більше за інших, що у всіх інших вузький горизонт, і інші нісенітниці.

Те що ви перебріхуєте співрозмовника, вам ніякого бонусу не дає, це просто смішно виглядає.

Як подужаєте знайти реальні докази того, що в Польщі ви можете придбати з нерухомості щось не гірше і по українським цінам - тоді від вас буде перший реальний аргумент. Поки жодного не було Єдиний, хто тут у щось вчепився - це ви в Польщу.Зрозумійте, те, що ви не купили квартиру, поки жили в Києві, саме по собі нічого не означає, і головне - зовсім не означає, що житло в Україні взагалі і в Києві конкретно чи то надзвичайно важко придбати чи що воно переоцінене. Те, що ви нарешті побачили Польщу, це звісно добре, але це не означає, що ви бачили більше за інших, що у всіх інших вузький горизонт, і інші нісенітниці.Те що ви перебріхуєте співрозмовника, вам ніякого бонусу не дає, це просто смішно виглядає.Як подужаєте знайти реальні докази того, що в Польщі ви можете придбати з нерухомості щось не гірше і по українським цінам - тоді від вас буде перший реальний аргумент. Поки жодного не було Faceless

Модератор Повідомлень: 32343 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7629 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 12:28 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят

Ті розвязки роблять тільки гірше, треба пересаджувати автомобілістів на ОТ або велосипеди. Бо буде один великий затор, а місто становиться незатишним від тих естакад і купи автомобілів. Ті розвязки роблять тільки гірше, треба пересаджувати автомобілістів на ОТ або велосипеди. Бо буде один великий затор, а місто становиться незатишним від тих естакад і купи автомобілів. BIGor

Повідомлень: 6975 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1482 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 12:31 Faceless бла-бла-бла - ось тільки від вас і почув. Самі прибріхали все, але українці чогось ідуть жити в ЕС і ту саму Польщу мільйонами ще до війни, як же так? Там же дорого, нудно, і житло не купить? Приклади давно скидував у гілці про "Інвестування закордоном для себе" але модератори злили ту гілку в угоду київським рилам. бла-бла-бла - ось тільки від вас і почув. Самі прибріхали все, але українці чогось ідуть жити в ЕС і ту саму Польщу, як же так? Там же дорого, нудно, і житло не купить?Приклади давно скидував у гілці про "Інвестування закордоном для себе" але модератори злили ту гілку в угоду київським рилам. BIGor

Повідомлень: 6975 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1482 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 12:42 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав: А вот расскажите поподробнее. Каковы критерии "не провинциальности" города? Что в нем должно быть, чтобы его считали "центром жизни"? А вот расскажите поподробнее. Каковы критерии "не провинциальности" города? Что в нем должно быть, чтобы его считали "центром жизни"?

Это скорее субъективное понятие. Для меня Львов-большое село, для жителя забитой деревеньки мегаполис.

Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят, у нас голяк полный-Андрій как под позапрошлые выборы трамвай на Сихов проложил) при совке ещё запланировано было), так по инфраструктуру полный 0. Это скорее субъективное понятие. Для меня Львов-большое село, для жителя забитой деревеньки мегаполис.Когда был в Кракове там по крайней мере хоть, что-то для решения транспортной проблемы делают-развязки какие-то двухуровневые строят, у нас голяк полный-Андрій как под позапрошлые выборы трамвай на Сихов проложил) при совке ещё запланировано было), так по инфраструктуру полный 0.

Ну так субъективно и расскажите. Что для вас означает "село"? Ну вот я сейчас живу буквально в селе и могу четко рассказать в чем отличие от большого города. Могу рассказать в чем отличие городка на 10-30 тыс. жителей. А вот когда на большой город говорят "село" - становится любопытно: а чего же, собственно, не хватает этому населенному пункту для гордого звания "город"?

Ну вот прям по пунктам:

1. Нет театра

2. Нет аквапарка

И т.п.

А я вам потом расскажу, чего из всех этих атрибутов крупного цивилизованного города нет в Кракове. Ну так субъективно и расскажите. Что для вас означает "село"? Ну вот я сейчас живу буквально в селе и могу четко рассказать в чем отличие от большого города. Могу рассказать в чем отличие городка на 10-30 тыс. жителей. А вот когда на большой город говорят "село" - становится любопытно: а чего же, собственно, не хватает этому населенному пункту для гордого звания "город"?Ну вот прям по пунктам:1. Нет театра2. Нет аквапаркаИ т.п.А я вам потом расскажу, чего из всех этих атрибутов крупного цивилизованного города нет в Кракове.

Нет промышленности... Нет промышленности... Bolt Повідомлень: 1399 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 229230231232> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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