|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 гру, 2022 12:59
BIGor написав: Faceless написав:
Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали
в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.
Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.
який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині
з чим згоден з BIGor
- вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.
умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman
, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.
з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.
але BIGor
таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?
всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2611
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 04 гру, 2022 13:06
Shaman написав: BIGor написав: Faceless написав:
Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали
в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.
Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.
який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині
з чим згоден з BIGor
- вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.
умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman
, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.
з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.
але BIGor
таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?
всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні.
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1399
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 гру, 2022 13:10
Bolt написав:
...
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.
потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.
чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2611
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|