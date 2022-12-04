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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 гру, 2022 12:59
BIGor написав: Faceless написав:
Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали
в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.
Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.
який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині
з чим згоден з BIGor
- вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.
умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman
, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.
з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.
але BIGor
таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?
всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:06
Shaman написав: BIGor написав: Faceless написав:
Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали
в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.
Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.
який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині
з чим згоден з BIGor
- вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.
умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman
, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.
з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.
але BIGor
таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?
всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні.
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.
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Bolt
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:10
Bolt написав:
...
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.
потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.
чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році?
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Shaman
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:18
Shaman написав: Bolt написав:
...
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.
потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.
чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році?
В Газеті Виборчій читав, без подробиць. І то, не чіпаю тему поляків, які взяли, свого часу, кредити в швейцарські франках😎
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:22
BIGor написав:Faceless
бла-бла-бла - ось тільки від вас і почув. Самі прибріхали все, але українці чогось ідуть жити в ЕС і ту саму Польщу мільйонами ще до війни
, як же так? Там же дорого, нудно, і житло не купить?
Приклади давно скидував у гілці про "Інвестування закордоном для себе" але модератори злили ту гілку в угоду київським рилам.
Не переводьте стрілки. Відпочатку заяву, що буцімто в Європі можна придбати дешевше, ніж у Києві, в не гіршій локації і не з гіршими характеристиками. Потім, "Європа" у ваших заявах зменшилась до Польщі. І навіть в цьому випадку ви не навели жодного прикладу, жодного. Бла-бла-бла, ресторани, мішлен, аэропорт і все. Ваша заява - ви й аргументуйте.
Які київські рили, там фактично тільки про Туреччину (цікаво до речі). Так, ви могли б як аргумент вказати ту саму Анталію, щоправда, це не Європа, але не скористалися і цією можливістю.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:23
Shaman написав: Bolt написав:
...
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.
потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.
чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році?
Або як зменшився в долярі по гривневій останні роки
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:27
Bolt написав:
Нет промышленности...
В Кракове есть табачная и кондитерская фабрика, производства лекарств и косметики, кабельной продукции, приборостроения, стройматериалов. Был ещё меткомбинат, но уже закрылся. Вообще в последние десятилетия закрылась значительная часть старых фабрик на территории города и земли используются под жилье, ТРЦ, офисные центры.
В окрестных маленьких городках все есть: и соляные шахты, и производство смесителей, и компоненты для трамваев делают.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:31
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Нет промышленности...
В Кракове есть табачная и кондитерская фабрика, производства лекарств и косметики, кабельной продукции, приборостроения, стройматериалов. Был ещё меткомбинат, но уже закрылся. Вообще в последние десятилетия закрылась значительная часть старых фабрик на территории города и земли используются под жилье, ТРЦ, офисные центры.
В окрестных маленьких городках все есть: и соляные шахты, и производство смесителей, и компоненты для трамваев делают.
Да. В Велике такое бабло на туристах рубят, ого🤑
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:31
Shaman написав: Bolt написав:
...
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.
потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.
чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році?
Ставки были от 3.5%. Сейчас где-то от 8-9. Разница в 5% от, допустим, 400 тыс. - вот вам и лишние 1500 в месяц.
С другой стороны, аренда тоже выросла примерно на столько. Тысячи беженцев помогли лендлордам пережить процентный шторм.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в Нед 04 гру, 2022 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:35
Shaman написав: BIGor написав: Faceless написав:
Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали
в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.
Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.
який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині
з чим згоден з BIGor
- вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.
умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman
, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.
з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.
але BIGor
таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?
всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні.
Ну я ж не кажу, що закордоном рай на землі, комусь класно живеться в Києві, це його право, комусь не вистачає грошей на нормальне життя - ті емігрують. Я ж нікого не хочу переконати, в мене не вийшло, буду пробувати тут і далі дивитись, не вийде тут поїдемо далі в якусь Іспанію. Але вже звичайно хочеться осісти.
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