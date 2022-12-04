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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 230231232233>
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 12:59

  BIGor написав:
  Faceless написав:Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.

Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.

який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині ;)

з чим згоден з BIGor - вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.
умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.

з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.

але BIGor таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте? :D
всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні. ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:06

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.

Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.

який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині ;)

з чим згоден з BIGor - вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.
умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.

з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.

але BIGor таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте? :D
всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні. ;)

З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:10

  Bolt написав:...
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.

потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.

чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:18

  Shaman написав:
  Bolt написав:...
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.

потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.

чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році? :D

В Газеті Виборчій читав, без подробиць. І то, не чіпаю тему поляків, які взяли, свого часу, кредити в швейцарські франках😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:22

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:Faceless бла-бла-бла - ось тільки від вас і почув. Самі прибріхали все, але українці чогось ідуть жити в ЕС і ту саму Польщу мільйонами ще до війни, як же так? Там же дорого, нудно, і житло не купить? :D Приклади давно скидував у гілці про "Інвестування закордоном для себе" але модератори злили ту гілку в угоду київським рилам.
Не переводьте стрілки. Відпочатку заяву, що буцімто в Європі можна придбати дешевше, ніж у Києві, в не гіршій локації і не з гіршими характеристиками. Потім, "Європа" у ваших заявах зменшилась до Польщі. І навіть в цьому випадку ви не навели жодного прикладу, жодного. Бла-бла-бла, ресторани, мішлен, аэропорт і все. Ваша заява - ви й аргументуйте.
Які київські рили, там фактично тільки про Туреччину (цікаво до речі). Так, ви могли б як аргумент вказати ту саму Анталію, щоправда, це не Європа, але не скористалися і цією можливістю.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:23

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Bolt написав:...
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.

потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.

чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році? :D
Або як зменшився в долярі по гривневій останні роки
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:27

  Bolt написав:Нет промышленности...

В Кракове есть табачная и кондитерская фабрика, производства лекарств и косметики, кабельной продукции, приборостроения, стройматериалов. Был ещё меткомбинат, но уже закрылся. Вообще в последние десятилетия закрылась значительная часть старых фабрик на территории города и земли используются под жилье, ТРЦ, офисные центры.
В окрестных маленьких городках все есть: и соляные шахты, и производство смесителей, и компоненты для трамваев делают.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:31

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Нет промышленности...

В Кракове есть табачная и кондитерская фабрика, производства лекарств и косметики, кабельной продукции, приборостроения, стройматериалов. Был ещё меткомбинат, но уже закрылся. Вообще в последние десятилетия закрылась значительная часть старых фабрик на территории города и земли используются под жилье, ТРЦ, офисные центры.
В окрестных маленьких городках все есть: и соляные шахты, и производство смесителей, и компоненты для трамваев делают.

Да. В Велике такое бабло на туристах рубят, ого🤑
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:31

  Shaman написав:
  Bolt написав:...
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.

потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.

чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році? :D

Ставки были от 3.5%. Сейчас где-то от 8-9. Разница в 5% от, допустим, 400 тыс. - вот вам и лишние 1500 в месяц.
С другой стороны, аренда тоже выросла примерно на столько. Тысячи беженцев помогли лендлордам пережить процентный шторм.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Нед 04 гру, 2022 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:35

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.

Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.

який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині ;)

з чим згоден з BIGor - вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.
умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.

з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.

але BIGor таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте? :D
всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні. ;)

Ну я ж не кажу, що закордоном рай на землі, комусь класно живеться в Києві, це його право, комусь не вистачає грошей на нормальне життя - ті емігрують. Я ж нікого не хочу переконати, в мене не вийшло, буду пробувати тут і далі дивитись, не вийде тут поїдемо далі в якусь Іспанію. Але вже звичайно хочеться осісти.
BIGor
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