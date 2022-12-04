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#<1 ... 230231232233> Додано: Нед 04 гру, 2022 12:59 BIGor написав: Faceless написав: Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва. Я знаю людей, що ів Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.

Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально. Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.

який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині



з чим згоден з BIGor - вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.

умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.



з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.



але BIGor таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?

всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні. який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посерединіз чим згоден з- вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.алетаки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні. Shaman

Повідомлень: 2611 З нами з: 29.09.19 Подякував: 373 раз. Подякували: 795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 13:06 Shaman написав: BIGor написав: Faceless написав: Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва. Я знаю людей, що ів Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.

Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально. Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.

який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині



з чим згоден з BIGor - вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.

умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.



з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.



але BIGor таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?

всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні. який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посерединіз чим згоден з- вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.алетаки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні.

З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000. З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000. Bolt Повідомлень: 1402 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 13:10 Bolt написав: ...

З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000. ...З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.

потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.



чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році? потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році? Shaman

Повідомлень: 2611 З нами з: 29.09.19 Подякував: 373 раз. Подякували: 795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 13:18 Shaman написав: Bolt написав: ...

З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000. ...З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.

потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.



чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році? потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році?

В Газеті Виборчій читав, без подробиць. І то, не чіпаю тему поляків, які взяли, свого часу, кредити в швейцарські франках😎 В Газеті Виборчій читав, без подробиць. І то, не чіпаю тему поляків, які взяли, свого часу, кредити в швейцарські франках😎 Bolt Повідомлень: 1402 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 13:22 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless бла-бла-бла - ось тільки від вас і почув. Самі прибріхали все, але українці чогось ідуть жити в ЕС і ту саму Польщу мільйонами ще до війни, як же так? Там же дорого, нудно, і житло не купить? Приклади давно скидував у гілці про "Інвестування закордоном для себе" але модератори злили ту гілку в угоду київським рилам. бла-бла-бла - ось тільки від вас і почув. Самі прибріхали все, але українці чогось ідуть жити в ЕС і ту саму Польщу, як же так? Там же дорого, нудно, і житло не купить?Приклади давно скидував у гілці про "Інвестування закордоном для себе" але модератори злили ту гілку в угоду київським рилам. Не переводьте стрілки. Відпочатку заяву, що буцімто в Європі можна придбати дешевше, ніж у Києві, в не гіршій локації і не з гіршими характеристиками. Потім, "Європа" у ваших заявах зменшилась до Польщі. І навіть в цьому випадку ви не навели жодного прикладу, жодного. Бла-бла-бла, ресторани, мішлен, аэропорт і все. Ваша заява - ви й аргументуйте.

Які київські рили, там фактично тільки про Туреччину (цікаво до речі). Так, ви могли б як аргумент вказати ту саму Анталію, щоправда, це не Європа, але не скористалися і цією можливістю. Не переводьте стрілки. Відпочатку заяву, що буцімто в Європі можна придбати дешевше, ніж у Києві, в не гіршій локації і не з гіршими характеристиками. Потім, "Європа" у ваших заявах зменшилась до Польщі. І навіть в цьому випадку ви не навели жодного прикладу, жодного. Бла-бла-бла, ресторани, мішлен, аэропорт і все. Ваша заява - ви й аргументуйте.Які київські рили, там фактично тільки про Туреччину (цікаво до речі). Так, ви могли б як аргумент вказати ту саму Анталію, щоправда, це не Європа, але не скористалися і цією можливістю. Faceless

Модератор Повідомлень: 32346 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7629 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 13:23 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Bolt написав: ...

З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000. ...З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.

потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.



чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році? потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році? Або як зменшився в долярі по гривневій останні роки Або як зменшився в долярі по гривневій останні роки Faceless

Модератор Повідомлень: 32346 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7629 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 13:27 Bolt написав: Нет промышленности... Нет промышленности...

В Кракове есть табачная и кондитерская фабрика, производства лекарств и косметики, кабельной продукции, приборостроения, стройматериалов. Был ещё меткомбинат, но уже закрылся. Вообще в последние десятилетия закрылась значительная часть старых фабрик на территории города и земли используются под жилье, ТРЦ, офисные центры.

В окрестных маленьких городках все есть: и соляные шахты, и производство смесителей, и компоненты для трамваев делают. В Кракове есть табачная и кондитерская фабрика, производства лекарств и косметики, кабельной продукции, приборостроения, стройматериалов. Был ещё меткомбинат, но уже закрылся. Вообще в последние десятилетия закрылась значительная часть старых фабрик на территории города и земли используются под жилье, ТРЦ, офисные центры.В окрестных маленьких городках все есть: и соляные шахты, и производство смесителей, и компоненты для трамваев делают. Gastarbaiter Повідомлень: 2255 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 13:31 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Нет промышленности... Нет промышленности...

В Кракове есть табачная и кондитерская фабрика, производства лекарств и косметики, кабельной продукции, приборостроения, стройматериалов. Был ещё меткомбинат, но уже закрылся. Вообще в последние десятилетия закрылась значительная часть старых фабрик на территории города и земли используются под жилье, ТРЦ, офисные центры.

В окрестных маленьких городках все есть: и соляные шахты, и производство смесителей, и компоненты для трамваев делают. В Кракове есть табачная и кондитерская фабрика, производства лекарств и косметики, кабельной продукции, приборостроения, стройматериалов. Был ещё меткомбинат, но уже закрылся. Вообще в последние десятилетия закрылась значительная часть старых фабрик на территории города и земли используются под жилье, ТРЦ, офисные центры.В окрестных маленьких городках все есть: и соляные шахты, и производство смесителей, и компоненты для трамваев делают.

Да. В Велике такое бабло на туристах рубят, ого🤑 Да. В Велике такое бабло на туристах рубят, ого🤑 Bolt Повідомлень: 1402 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 13:31 Shaman написав: Bolt написав: ...

З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000. ...З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.

потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.



чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році? потрібні деталі - які були відсотки, строк та інше. щоб так сильно збільшився платіж - навіть не знаю, що сталося.чи може порівняємо наскільки збільшилася в України вартість платежу по валютній іпотеці в 2014 році?

Ставки были от 3.5%. Сейчас где-то от 8-9. Разница в 5% от, допустим, 400 тыс. - вот вам и лишние 1500 в месяц.

С другой стороны, аренда тоже выросла примерно на столько. Тысячи беженцев помогли лендлордам пережить процентный шторм. Ставки были от 3.5%. Сейчас где-то от 8-9. Разница в 5% от, допустим, 400 тыс. - вот вам и лишние 1500 в месяц.С другой стороны, аренда тоже выросла примерно на столько. Тысячи беженцев помогли лендлордам пережить процентный шторм. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Нед 04 гру, 2022 13:36, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2255 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 13:35 Shaman написав: BIGor написав: Faceless написав: Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва. Я знаю людей, що ів Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.

Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально. Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.

який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині



з чим згоден з BIGor - вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.

умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.



з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.



але BIGor таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?

всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні. який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посерединіз чим згоден з- вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.алетаки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні.

Ну я ж не кажу, що закордоном рай на землі, комусь класно живеться в Києві, це його право, комусь не вистачає грошей на нормальне життя - ті емігрують. Я ж нікого не хочу переконати, в мене не вийшло, буду пробувати тут і далі дивитись, не вийде тут поїдемо далі в якусь Іспанію. Але вже звичайно хочеться осісти. Ну я ж не кажу, що закордоном рай на землі, комусь класно живеться в Києві, це його право, комусь не вистачає грошей на нормальне життя - ті емігрують. Я ж нікого не хочу переконати, в мене не вийшло, буду пробувати тут і далі дивитись, не вийде тут поїдемо далі в якусь Іспанію. Але вже звичайно хочеться осісти. BIGor

Повідомлень: 6976 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1482 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 230231232233> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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