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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:49

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:Ну я ж не кажу, що закордоном рай на землі, комусь класно живеться в Києві, це його право, комусь не вистачає грошей на нормальне життя - ті емігрують. Я ж нікого не хочу переконати, в мене не вийшло, буду пробувати тут і далі дивитись, не вийде тут поїдемо далі в якусь Іспанію. Але вже звичайно хочеться осісти.

Тут розумні думки, я, власне, з цього і починав, коли писав "міфи і те і те". Я ж нічого не маю проти Польщі, чи будь-якої іншої країни Європи, та й не Європи в більшості теж, але й Україну не треба лайном поливати. Тут чималий прошарок людей має (мав принаймні) змогу купити з 0 без іпотек, на цьому ціни й росли. Це простий факт, як би він комусь не подобався.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 14:04

До речі, тут вчора ссилку на англійську статтю давали, про багатство, що пеоедається в спадок, за рахунок, чого виникає соціальна нерівність. Там згадувалось про викуп за копійки муніципальної нерухомості її мешканцями згідно, якоїсь програми М. Тетчер. Тепер ця нерухомість робітничих пригородів Лондона коштує немалих грошей ~1 млн фунтів/помешкання. Так, що не тільки в нас була приватизація квартир отриманих при совку. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 14:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:що закордоном рай на землі,

Рай на Землі це коли працюєш в країні з великими ЗП, наприклад США чи Німеччина, а живеш в дешевій країні як Україна.
Дюрі-бачі
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