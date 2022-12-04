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#<1 ... 230231232233 Додано: Нед 04 гру, 2022 13:49 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ну я ж не кажу, що закордоном рай на землі, комусь класно живеться в Києві, це його право, комусь не вистачає грошей на нормальне життя - ті емігрують. Я ж нікого не хочу переконати, в мене не вийшло, буду пробувати тут і далі дивитись, не вийде тут поїдемо далі в якусь Іспанію. Але вже звичайно хочеться осісти.

Тут розумні думки, я, власне, з цього і починав, коли писав "міфи і те і те". Я ж нічого не маю проти Польщі, чи будь-якої іншої країни Європи, та й не Європи в більшості теж, але й Україну не треба лайном поливати. Тут чималий прошарок людей має (мав принаймні) змогу купити з 0 без іпотек, на цьому ціни й росли. Це простий факт, як би він комусь не подобався. Тут розумні думки, я, власне, з цього і починав, коли писав "міфи і те і те". Я ж нічого не маю проти Польщі, чи будь-якої іншої країни Європи, та й не Європи в більшості теж, але й Україну не треба лайном поливати. Тут чималий прошарок людей має (мав принаймні) змогу купити з 0 без іпотек, на цьому ціни й росли. Це простий факт, як би він комусь не подобався. Faceless

Модератор Повідомлень: 32346 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7629 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 14:04 До речі, тут вчора ссилку на англійську статтю давали, про багатство, що пеоедається в спадок, за рахунок, чого виникає соціальна нерівність. Там згадувалось про викуп за копійки муніципальної нерухомості її мешканцями згідно, якоїсь програми М. Тетчер. Тепер ця нерухомість робітничих пригородів Лондона коштує немалих грошей ~1 млн фунтів/помешкання. Так, що не тільки в нас була приватизація квартир отриманих при совку. 😏 Bolt Повідомлень: 1402 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 гру, 2022 14:30 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: що закордоном рай на землі, що закордоном рай на землі,

Рай на Землі це коли працюєш в країні з великими ЗП, наприклад США чи Німеччина, а живеш в дешевій країні як Україна. Рай на Землі це коли працюєш в країні з великими ЗП, наприклад США чи Німеччина, а живеш в дешевій країні як Україна. Дюрі-бачі

Повідомлень: 114 З нами з: 29.07.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 230231232233 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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