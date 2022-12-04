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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 гру, 2022 13:49
BIGor написав:Ну я ж не кажу, що закордоном рай на землі, комусь класно живеться в Києві, це його право, комусь не вистачає грошей на нормальне життя - ті емігрують. Я ж нікого не хочу переконати, в мене не вийшло, буду пробувати тут і далі дивитись, не вийде тут поїдемо далі в якусь Іспанію. Але вже звичайно хочеться осісти.
Тут розумні думки, я, власне, з цього і починав, коли писав "міфи і те і те". Я ж нічого не маю проти Польщі, чи будь-якої іншої країни Європи, та й не Європи в більшості теж, але й Україну не треба лайном поливати. Тут чималий прошарок людей має (мав принаймні) змогу купити з 0 без іпотек, на цьому ціни й росли. Це простий факт, як би він комусь не подобався.
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Faceless
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Додано: Нед 04 гру, 2022 14:04
До речі, тут вчора ссилку на англійську статтю давали, про багатство, що пеоедається в спадок, за рахунок, чого виникає соціальна нерівність. Там згадувалось про викуп за копійки муніципальної нерухомості її мешканцями згідно, якоїсь програми М. Тетчер. Тепер ця нерухомість робітничих пригородів Лондона коштує немалих грошей ~1 млн фунтів/помешкання. Так, що не тільки в нас була приватизація квартир отриманих при совку. 😏
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Bolt
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Додано: Нед 04 гру, 2022 14:30
BIGor написав:
що закордоном рай на землі,
Рай на Землі це коли працюєш в країні з великими ЗП, наприклад США чи Німеччина, а живеш в дешевій країні як Україна.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 04 гру, 2022 15:13
Дюрі-бачі написав:
Рай на Землі це коли працюєш в країні з великими ЗП, наприклад США чи Німеччина, а живеш в дешевій країні як Україна.
В2В - це не зовсім "працюєш".
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 04 гру, 2022 15:14
Faceless написав:
але й Україну не треба лайном поливати.
Це Ви мене тепер звинувачуєте в поливанні лайном України? Давайте забирайте свій наклеп назад.
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BIGor
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Додано: Нед 04 гру, 2022 17:49
Bolt написав:
З іпотекою в Польщі не все так однозначно,людям у яких був платіж скажімо 2600зл/міс.плавно підвищився до 4000.
В Испании узнавал, тут 2 вида ипотеки - фиксированная ставка около 3% или плавающая, которая формируется типа 1% банку + euribor. Euribor это типа средняя ставка на кредиты по Европе, пересчитывается каждый месяц. И вот последние 5 лет euribor был 0, а то и отрицательный. Тоесть куча людей брали ипотеку грубо говоря под 0-1%. Но вот в 22 году euribor начал рости. Сейчас 2.8%. Тоесть те кто набрали ипотеки под якобы 0-1%, сейчас платят до 4%. И у них получается действительно вырос платеж в 1.5 раза. Ну все равно если сравнивать с Украиной, то даже 3-4% это смех, вот мне насчитали на 20 лет если брать 150к уе, то суммарно надо будет выплатить 200к (50к уе переплаты), по 800евро в месяц (с копейками). В Украине таких % еще и на такой срок никогда не было.
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slonomag
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Додано: Нед 04 гру, 2022 19:06
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
що закордоном рай на землі,
Рай на Землі це коли працюєш в країні з великими ЗП, наприклад США чи Німеччина, а живеш в дешевій країні як Україна.
розуміємо, що це жарт.
й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.
а якщо на заробітках по збору полуниці - після треба повертатися в Україну
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Shaman
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Додано: Нед 04 гру, 2022 19:18
Faceless написав:
BIGor написав:Ну я ж не кажу, що закордоном рай на землі, комусь класно живеться в Києві, це його право, комусь не вистачає грошей на нормальне життя - ті емігрують. Я ж нікого не хочу переконати, в мене не вийшло, буду пробувати тут і далі дивитись, не вийде тут поїдемо далі в якусь Іспанію. Але вже звичайно хочеться осісти.
Тут розумні думки, я, власне, з цього і починав, коли писав "міфи і те і те". Я ж нічого не маю проти Польщі, чи будь-якої іншої країни Європи, та й не Європи в більшості теж, але й Україну не треба лайном поливати. Тут чималий прошарок людей має (мав принаймні) змогу купити з 0 без іпотек, на цьому ціни й росли. Це простий факт, як би він комусь не подобався.
з 0 та ще без іпотеки десь з 2006 року, як на мене, були в змозі купити квартиру в Києві відносно невеликий прошарок людей. на цьому форумі - може й чималий прошарок, але не в суспільстві.
ціни росли, тому що в декого було занадто багато грошей, тому ці історії по десятки й сотні квартир у когось. а хтось неправильно розраховував свої сили в кредитуванні, а колись кредити роздавали майже на шару.
якщо конкретно, назвіть розмір зп й вартість квартири, й порахуємо, скільки надо часу, щоб зібрати кошти - не зійдеться математика.
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Shaman
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