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#<1 ... 231232233234 Додано: Пон 05 гру, 2022 01:28 Wisznia2021 написав: Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе. Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе.

Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?

Wisznia2021 написав: Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет. Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет.

Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?

Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить. Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить. Gastarbaiter Повідомлень: 2257 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 11:05 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе. Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе.

Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?

Wisznia2021 написав: Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет. Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет.

Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?

Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить. Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить.

Я, як буду наступного разу в Кракові, скину вам локації або й навіть фотки зроблю. Це, навіть, не село, бо причепурене село не на сході в Україні - гармонійне автентичне місце зі своїм колоритом. Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть. Я зроблю фото для вас. По другому питанню: нульовий перший внесок не робить тіло кредиту і відсотки меншими, а навпаки- заохочує брати такі кредити недуже платоспроможних людей, що, призводить до зростання попиту і здорожчання нерухомості у країні- вспомните 2006-2008 роки. В мене знайомі купили маленький будиночок в селі неподалік Цюріха в кредит. Так вони знають, що вони за своє життя його не виплатять. Але це там поширена практика. Я, як буду наступного разу в Кракові, скину вам локації або й навіть фотки зроблю. Це, навіть, не село, бо причепурене село не на сході в Україні - гармонійне автентичне місце зі своїм колоритом. Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть. Я зроблю фото для вас. По другому питанню: нульовий перший внесок не робить тіло кредиту і відсотки меншими, а навпаки- заохочує брати такі кредити недуже платоспроможних людей, що, призводить до зростання попиту і здорожчання нерухомості у країні- вспомните 2006-2008 роки. В мене знайомі купили маленький будиночок в селі неподалік Цюріха в кредит. Так вони знають, що вони за своє життя його не виплатять. Але це там поширена практика. Wisznia2021 Повідомлень: 191 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 231232233234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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