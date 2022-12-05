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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 01:28
Wisznia2021 написав:
Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе.
Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?
Wisznia2021 написав:
Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет.
Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?
Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:05
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе.
Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?
Wisznia2021 написав:
Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет.
Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?
Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить.
Я, як буду наступного разу в Кракові, скину вам локації або й навіть фотки зроблю. Це, навіть, не село, бо причепурене село не на сході в Україні - гармонійне автентичне місце зі своїм колоритом. Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть. Я зроблю фото для вас. По другому питанню: нульовий перший внесок не робить тіло кредиту і відсотки меншими, а навпаки- заохочує брати такі кредити недуже платоспроможних людей, що, призводить до зростання попиту і здорожчання нерухомості у країні- вспомните 2006-2008 роки. В мене знайомі купили маленький будиночок в селі неподалік Цюріха в кредит. Так вони знають, що вони за своє життя його не виплатять. Але це там поширена практика.
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