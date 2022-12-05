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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 гру, 2022 01:28
Wisznia2021 написав:
Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе.
Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?
Wisznia2021 написав:
Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет.
Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?
Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:05
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе.
Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?
Wisznia2021 написав:
Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет.
Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?
Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить.
Я, як буду наступного разу в Кракові, скину вам локації або й навіть фотки зроблю. Це, навіть, не село, бо причепурене село не на сході в Україні - гармонійне автентичне місце зі своїм колоритом. Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть. Я зроблю фото для вас. По другому питанню: нульовий перший внесок не робить тіло кредиту і відсотки меншими, а навпаки- заохочує брати такі кредити недуже платоспроможних людей, що, призводить до зростання попиту і здорожчання нерухомості у країні- вспомните 2006-2008 роки. В мене знайомі купили маленький будиночок в селі неподалік Цюріха в кредит. Так вони знають, що вони за своє життя його не виплатять. Але це там поширена практика.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 12:31
Wisznia2021 написав:
Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть.
В моєму розумінні атрибутами сучасного ровинутого міста є:
- Добре організована система міського транспорту - щоб можна було доїхати десь навіть вночі, щоб автобус не треба було чекати по 30-40 хвилин та йти до нього 2-3 км, каршерінг, байкшерінг.
- Дороги та розв'язки - гарне покриття, продумана організація потоків, швидкісні дороги через місто (щоб за 30 хвилин можна було доїхати на протилежний кінець). Наявність та стан тротуарів.
- Чистота на вулицях.
- Безпека, ефективність роботи поліції, дотримання правил паркування.
- Якість води та повітря.
- Праця для людей різних професій.
- Наявність парків, лісів, зелених зон.
- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту.
- Можливості для хоббі та розвитку: курси, дитячі гуртки, майстеркласи.
- Інфраструктура розваг та відпочинку: дитячі центри, лунапарки, зоопарки, аквапарки і т.п.
- Театри, концертні зали, гастролі всесвітньо відомих виконавців, різноманітні шоу, фестивалі.
- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг.
- Якісний мобільний зв'язок та інтернет.
- Сполучення з зовнішнім світом: аеропорт, залізниця, міжнародні автобусні маршрути.
- Курортні зони (море, гори) у розумній досяжності (наприклад, 2-3 години машиною).
- Архітектура.
По більшості пунктів моє місто відповідає цьому списку. Тож почуваюся цілком комфортно.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 12:58
Gastarbaiter написав:
Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?
Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить.
А що за банки такі? А для іноземців кажуть не всі банки видають?
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Додано: Пон 05 гру, 2022 13:24
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть.
В моєму розумінні атрибутами сучасного ровинутого міста є:
- Добре організована система міського транспорту - щоб можна було доїхати десь навіть вночі, щоб автобус не треба було чекати по 30-40 хвилин та йти до нього 2-3 км, каршерінг, байкшерінг.
- Дороги та розв'язки - гарне покриття, продумана організація потоків, швидкісні дороги через місто (щоб за 30 хвилин можна було доїхати на протилежний кінець). Наявність та стан тротуарів.
- Чистота на вулицях.
- Безпека, ефективність роботи поліції, дотримання правил паркування.
- Якість води та повітря.
- Праця для людей різних професій.
- Наявність парків, лісів, зелених зон.
- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту.
- Можливості для хоббі та розвитку: курси, дитячі гуртки, майстеркласи.
- Інфраструктура розваг та відпочинку: дитячі центри, лунапарки, зоопарки, аквапарки і т.п.
- Театри, концертні зали, гастролі всесвітньо відомих виконавців, різноманітні шоу, фестивалі.
- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг.
- Якісний мобільний зв'язок та інтернет.
- Сполучення з зовнішнім світом: аеропорт, залізниця, міжнародні автобусні маршрути.
- Курортні зони (море, гори) у розумній досяжності (наприклад, 2-3 години машиною).
- Архітектура.
По більшості пунктів моє місто відповідає цьому списку. Тож почуваюся цілком комфортно.
До речі по деяким пунктам в Кракові повний провал
- Чистота на вулицях (багато вулиць в ремонті, хідники перекопані).
- Якість води та повітря (вода дуже жорстка, десь як в Києві, повітря аналогічно через велику кількість авто).
- Наявність парків, лісів, зелених зон (хороший парка в центрі, і декількох районах - в інших навіть нічого нема).
- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту (не бачив спорт майданчиків як будували в СРСР в нас - але може не все бачив - де я бачив - там точно нема).
- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг (дуже мало банківський відділень або банкоматів - для кого все онлайн може гуд, я звик до кешу - тому незручно).
Я би ще додав, що дуже дорогий міський транспорт - повноцінна поїздка коштує 6 зл. = 1,2 Евро, в Парижі поїздка в метро коштує 1,45 Евро (якщо купити 10 поїздок).
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Додано: Пон 05 гру, 2022 13:48
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть.
В моєму розумінні атрибутами сучасного ровинутого міста є:
- Добре організована система міського транспорту - щоб можна було доїхати десь навіть вночі, щоб автобус не треба було чекати по 30-40 хвилин та йти до нього 2-3 км, каршерінг, байкшерінг.
- Дороги та розв'язки - гарне покриття, продумана організація потоків, швидкісні дороги через місто (щоб за 30 хвилин можна було доїхати на протилежний кінець). Наявність та стан тротуарів.
- Чистота на вулицях.
- Безпека, ефективність роботи поліції, дотримання правил паркування.
- Якість води та повітря.
- Праця для людей різних професій.
- Наявність парків, лісів, зелених зон.
- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту.
- Можливості для хоббі та розвитку: курси, дитячі гуртки, майстеркласи.
- Інфраструктура розваг та відпочинку: дитячі центри, лунапарки, зоопарки, аквапарки і т.п.
- Театри, концертні зали, гастролі всесвітньо відомих виконавців, різноманітні шоу, фестивалі.
- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг.
- Якісний мобільний зв'язок та інтернет.
- Сполучення з зовнішнім світом: аеропорт, залізниця, міжнародні автобусні маршрути.
- Курортні зони (море, гори) у розумній досяжності (наприклад, 2-3 години машиною).
- Архітектура.
По більшості пунктів моє місто відповідає цьому списку. Тож почуваюся цілком комфортно.
По цьому спису міста з 300К населення є значно "розвинутіші" ніж з місто 3КК населенням.
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