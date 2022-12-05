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#<1 ... 231232233234 Додано: Пон 05 гру, 2022 01:28 Wisznia2021 написав: Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе. Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе.

Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?

Wisznia2021 написав: Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет. Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет.

Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?

Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить. Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить. Gastarbaiter Повідомлень: 2260 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 11:05 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе. Я говорила про " провинциальность", а не про село, но отвечу: если проехаться на 208 автобусе из аєропорта в Краков(я не про ту часть маршрута, что загород, а город) - там провинциальность во всей красе.

Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?

Wisznia2021 написав: Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет. Но ми ж не про єто говорили. Разговор бил, что в ЕС можно легче купить жилье, чем в Украине. Я говорю, что нет.

Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?

Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить. Тихо, лес, инфраструктура (Старый город, торговые центры, фитнес, стадионы, вокзал, аэропорт) в 10-15 минутах езды. Что вы вкладываете в понятие "провинциальность"?Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить.

Я, як буду наступного разу в Кракові, скину вам локації або й навіть фотки зроблю. Це, навіть, не село, бо причепурене село не на сході в Україні - гармонійне автентичне місце зі своїм колоритом. Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть. Я зроблю фото для вас. По другому питанню: нульовий перший внесок не робить тіло кредиту і відсотки меншими, а навпаки- заохочує брати такі кредити недуже платоспроможних людей, що, призводить до зростання попиту і здорожчання нерухомості у країні- вспомните 2006-2008 роки. В мене знайомі купили маленький будиночок в селі неподалік Цюріха в кредит. Так вони знають, що вони за своє життя його не виплатять. Але це там поширена практика. Я, як буду наступного разу в Кракові, скину вам локації або й навіть фотки зроблю. Це, навіть, не село, бо причепурене село не на сході в Україні - гармонійне автентичне місце зі своїм колоритом. Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть. Я зроблю фото для вас. По другому питанню: нульовий перший внесок не робить тіло кредиту і відсотки меншими, а навпаки- заохочує брати такі кредити недуже платоспроможних людей, що, призводить до зростання попиту і здорожчання нерухомості у країні- вспомните 2006-2008 роки. В мене знайомі купили маленький будиночок в селі неподалік Цюріха в кредит. Так вони знають, що вони за своє життя його не виплатять. Але це там поширена практика. Wisznia2021 Повідомлень: 191 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 12:31 Wisznia2021 написав: Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть. Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть.

В моєму розумінні атрибутами сучасного ровинутого міста є:

- Добре організована система міського транспорту - щоб можна було доїхати десь навіть вночі, щоб автобус не треба було чекати по 30-40 хвилин та йти до нього 2-3 км, каршерінг, байкшерінг.

- Дороги та розв'язки - гарне покриття, продумана організація потоків, швидкісні дороги через місто (щоб за 30 хвилин можна було доїхати на протилежний кінець). Наявність та стан тротуарів.

- Чистота на вулицях.

- Безпека, ефективність роботи поліції, дотримання правил паркування.

- Якість води та повітря.

- Праця для людей різних професій.

- Наявність парків, лісів, зелених зон.

- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту.

- Можливості для хоббі та розвитку: курси, дитячі гуртки, майстеркласи.

- Інфраструктура розваг та відпочинку: дитячі центри, лунапарки, зоопарки, аквапарки і т.п.

- Театри, концертні зали, гастролі всесвітньо відомих виконавців, різноманітні шоу, фестивалі.

- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг.

- Якісний мобільний зв'язок та інтернет.

- Сполучення з зовнішнім світом: аеропорт, залізниця, міжнародні автобусні маршрути.

- Курортні зони (море, гори) у розумній досяжності (наприклад, 2-3 години машиною).

- Архітектура.



По більшості пунктів моє місто відповідає цьому списку. Тож почуваюся цілком комфортно. В моєму розумінні атрибутами сучасного ровинутого міста є:- Добре організована система міського транспорту - щоб можна було доїхати десь навіть вночі, щоб автобус не треба було чекати по 30-40 хвилин та йти до нього 2-3 км, каршерінг, байкшерінг.- Дороги та розв'язки - гарне покриття, продумана організація потоків, швидкісні дороги через місто (щоб за 30 хвилин можна було доїхати на протилежний кінець). Наявність та стан тротуарів.- Чистота на вулицях.- Безпека, ефективність роботи поліції, дотримання правил паркування.- Якість води та повітря.- Праця для людей різних професій.- Наявність парків, лісів, зелених зон.- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту.- Можливості для хоббі та розвитку: курси, дитячі гуртки, майстеркласи.- Інфраструктура розваг та відпочинку: дитячі центри, лунапарки, зоопарки, аквапарки і т.п.- Театри, концертні зали, гастролі всесвітньо відомих виконавців, різноманітні шоу, фестивалі.- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг.- Якісний мобільний зв'язок та інтернет.- Сполучення з зовнішнім світом: аеропорт, залізниця, міжнародні автобусні маршрути.- Курортні зони (море, гори) у розумній досяжності (наприклад, 2-3 години машиною).- Архітектура.По більшості пунктів моє місто відповідає цьому списку. Тож почуваюся цілком комфортно. Gastarbaiter Повідомлень: 2260 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 12:58 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?

Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить. Сейчас в Польше начали давать ипотеку вообще без собственного вклада. Куда еще легче?Можем для примера взять какой-нибудь кейс (условную семью с определенным уровнем дохода относительно среднего по стране/региону) и сравнить.

А що за банки такі? А для іноземців кажуть не всі банки видають? А що за банки такі? А для іноземців кажуть не всі банки видають? BIGor

Повідомлень: 6980 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1482 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 13:24 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть. Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть.

В моєму розумінні атрибутами сучасного ровинутого міста є:

- Добре організована система міського транспорту - щоб можна було доїхати десь навіть вночі, щоб автобус не треба було чекати по 30-40 хвилин та йти до нього 2-3 км, каршерінг, байкшерінг.

- Дороги та розв'язки - гарне покриття, продумана організація потоків, швидкісні дороги через місто (щоб за 30 хвилин можна було доїхати на протилежний кінець). Наявність та стан тротуарів.

- Чистота на вулицях.

- Безпека, ефективність роботи поліції, дотримання правил паркування.

- Якість води та повітря.

- Праця для людей різних професій.

- Наявність парків, лісів, зелених зон.

- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту.

- Можливості для хоббі та розвитку: курси, дитячі гуртки, майстеркласи.

- Інфраструктура розваг та відпочинку: дитячі центри, лунапарки, зоопарки, аквапарки і т.п.

- Театри, концертні зали, гастролі всесвітньо відомих виконавців, різноманітні шоу, фестивалі.

- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг.

- Якісний мобільний зв'язок та інтернет.

- Сполучення з зовнішнім світом: аеропорт, залізниця, міжнародні автобусні маршрути.

- Курортні зони (море, гори) у розумній досяжності (наприклад, 2-3 години машиною).

- Архітектура.



По більшості пунктів моє місто відповідає цьому списку. Тож почуваюся цілком комфортно. В моєму розумінні атрибутами сучасного ровинутого міста є:- Добре організована система міського транспорту - щоб можна було доїхати десь навіть вночі, щоб автобус не треба було чекати по 30-40 хвилин та йти до нього 2-3 км, каршерінг, байкшерінг.- Дороги та розв'язки - гарне покриття, продумана організація потоків, швидкісні дороги через місто (щоб за 30 хвилин можна було доїхати на протилежний кінець). Наявність та стан тротуарів.- Чистота на вулицях.- Безпека, ефективність роботи поліції, дотримання правил паркування.- Якість води та повітря.- Праця для людей різних професій.- Наявність парків, лісів, зелених зон.- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту.- Можливості для хоббі та розвитку: курси, дитячі гуртки, майстеркласи.- Інфраструктура розваг та відпочинку: дитячі центри, лунапарки, зоопарки, аквапарки і т.п.- Театри, концертні зали, гастролі всесвітньо відомих виконавців, різноманітні шоу, фестивалі.- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг.- Якісний мобільний зв'язок та інтернет.- Сполучення з зовнішнім світом: аеропорт, залізниця, міжнародні автобусні маршрути.- Курортні зони (море, гори) у розумній досяжності (наприклад, 2-3 години машиною).- Архітектура.По більшості пунктів моє місто відповідає цьому списку. Тож почуваюся цілком комфортно.

До речі по деяким пунктам в Кракові повний провал

- Чистота на вулицях (багато вулиць в ремонті, хідники перекопані).

- Якість води та повітря (вода дуже жорстка, десь як в Києві, повітря аналогічно через велику кількість авто).

- Наявність парків, лісів, зелених зон (хороший парка в центрі, і декількох районах - в інших навіть нічого нема).

- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту (не бачив спорт майданчиків як будували в СРСР в нас - але може не все бачив - де я бачив - там точно нема).

- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг (дуже мало банківський відділень або банкоматів - для кого все онлайн може гуд, я звик до кешу - тому незручно).

Я би ще додав, що дуже дорогий міський транспорт - повноцінна поїздка коштує 6 зл. = 1,2 Евро, в Парижі поїздка в метро коштує 1,45 Евро (якщо купити 10 поїздок). До речі по деяким пунктам в Кракові повний провал- Чистота на вулицях (багато вулиць в ремонті, хідники перекопані).- Якість води та повітря (вода дуже жорстка, десь як в Києві, повітря аналогічно через велику кількість авто).- Наявність парків, лісів, зелених зон (хороший парка в центрі, і декількох районах - в інших навіть нічого нема).- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту (не бачив спорт майданчиків як будували в СРСР в нас - але може не все бачив - де я бачив - там точно нема).- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг (дуже мало банківський відділень або банкоматів - для кого все онлайн може гуд, я звик до кешу - тому незручно).Я би ще додав, що дуже дорогий міський транспорт - повноцінна поїздка коштує 6 зл. = 1,2 Евро, в Парижі поїздка в метро коштує 1,45 Евро (якщо купити 10 поїздок). BIGor

Повідомлень: 6980 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1482 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 13:48 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть. Провінційність - це коли маючі змогу не мають натхнення прикрасити місце, в якому живуть.

В моєму розумінні атрибутами сучасного ровинутого міста є:

- Добре організована система міського транспорту - щоб можна було доїхати десь навіть вночі, щоб автобус не треба було чекати по 30-40 хвилин та йти до нього 2-3 км, каршерінг, байкшерінг.

- Дороги та розв'язки - гарне покриття, продумана організація потоків, швидкісні дороги через місто (щоб за 30 хвилин можна було доїхати на протилежний кінець). Наявність та стан тротуарів.

- Чистота на вулицях.

- Безпека, ефективність роботи поліції, дотримання правил паркування.

- Якість води та повітря.

- Праця для людей різних професій.

- Наявність парків, лісів, зелених зон.

- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту.

- Можливості для хоббі та розвитку: курси, дитячі гуртки, майстеркласи.

- Інфраструктура розваг та відпочинку: дитячі центри, лунапарки, зоопарки, аквапарки і т.п.

- Театри, концертні зали, гастролі всесвітньо відомих виконавців, різноманітні шоу, фестивалі.

- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг.

- Якісний мобільний зв'язок та інтернет.

- Сполучення з зовнішнім світом: аеропорт, залізниця, міжнародні автобусні маршрути.

- Курортні зони (море, гори) у розумній досяжності (наприклад, 2-3 години машиною).

- Архітектура.



По більшості пунктів моє місто відповідає цьому списку. Тож почуваюся цілком комфортно. В моєму розумінні атрибутами сучасного ровинутого міста є:- Добре організована система міського транспорту - щоб можна було доїхати десь навіть вночі, щоб автобус не треба було чекати по 30-40 хвилин та йти до нього 2-3 км, каршерінг, байкшерінг.- Дороги та розв'язки - гарне покриття, продумана організація потоків, швидкісні дороги через місто (щоб за 30 хвилин можна було доїхати на протилежний кінець). Наявність та стан тротуарів.- Чистота на вулицях.- Безпека, ефективність роботи поліції, дотримання правил паркування.- Якість води та повітря.- Праця для людей різних професій.- Наявність парків, лісів, зелених зон.- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту.- Можливості для хоббі та розвитку: курси, дитячі гуртки, майстеркласи.- Інфраструктура розваг та відпочинку: дитячі центри, лунапарки, зоопарки, аквапарки і т.п.- Театри, концертні зали, гастролі всесвітньо відомих виконавців, різноманітні шоу, фестивалі.- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг.- Якісний мобільний зв'язок та інтернет.- Сполучення з зовнішнім світом: аеропорт, залізниця, міжнародні автобусні маршрути.- Курортні зони (море, гори) у розумній досяжності (наприклад, 2-3 години машиною).- Архітектура.По більшості пунктів моє місто відповідає цьому списку. Тож почуваюся цілком комфортно.

По цьому спису міста з 300К населення є значно "розвинутіші" ніж з місто 3КК населенням. По цьому спису міста з 300К населення є значно "розвинутіші" ніж з місто 3КК населенням. andrijk777

Повідомлень: 4247 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 14:57 BIGor написав: До речі по деяким пунктам в Кракові повний провал

- Чистота на вулицях (багато вулиць в ремонті, хідники перекопані).

- Якість води та повітря (вода дуже жорстка, десь як в Києві, повітря аналогічно через велику кількість авто).

- Наявність парків, лісів, зелених зон (хороший парка в центрі, і декількох районах - в інших навіть нічого нема).

- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту (не бачив спорт майданчиків як будували в СРСР в нас - але може не все бачив - де я бачив - там точно нема).

- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг (дуже мало банківський відділень або банкоматів - для кого все онлайн може гуд, я звик до кешу - тому незручно).

Я би ще додав, що дуже дорогий міський транспорт - повноцінна поїздка коштує 6 зл. = 1,2 Евро, в Парижі поїздка в метро коштує 1,45 Евро (якщо купити 10 поїздок). До речі по деяким пунктам в Кракові повний провал- Чистота на вулицях (багато вулиць в ремонті, хідники перекопані).- Якість води та повітря (вода дуже жорстка, десь як в Києві, повітря аналогічно через велику кількість авто).- Наявність парків, лісів, зелених зон (хороший парка в центрі, і декількох районах - в інших навіть нічого нема).- Спортивна інфраструктура для занять різними видами спорту (не бачив спорт майданчиків як будували в СРСР в нас - але може не все бачив - де я бачив - там точно нема).- Торгові центри, спеціалізовані магазини, доступність послуг (дуже мало банківський відділень або банкоматів - для кого все онлайн може гуд, я звик до кешу - тому незручно).Я би ще додав, що дуже дорогий міський транспорт - повноцінна поїздка коштує 6 зл. = 1,2 Евро, в Парижі поїздка в метро коштує 1,45 Евро (якщо купити 10 поїздок).

Оце ти видав!

Я казав про загальну чистоту. По вулицях не лежать купи сміття, різні бумажки та пакети за вітром не літають. Такої дичини, як у Києві після торгівлі біля переходів, взагалі неможливо уявити.

Ремонти - це справа тимчасова. До речі, якщо роблять якийсь ремонт, то потім усе повертають у первісний стан. Плитку кладуть на місце, бруд прибирають. Що насправді є, так це відсутність цих тротуарів на деяких вулицях. Але теж поволі переробляють.

Вода. Так, навколо вапнякові породи, тож вода жорсткіша, ніж у Києві. Але, наприклад, у порівнянні з тим, що було у Донецьку, то досить м'яка. Чайник чищу десь раз на 2-3 місяці. Можна спокійно пити воду з крана.

Повітря не ідеальне, але знову ж таки, у порівнянні до Києва - набагато краще. Якщо розглядати викиди з транспорту, то тут немає пердячих маршруток, від яких у мене одразу голова починає боліти у Києві.

У Кракові є десь два-три десятки парків, а майже чверть території міста - це ландшафтний парк з лісами та луками.

Про спорт: десь десяток-півтора басейнів, фітнесцентри на кожному кутку, спортивних майданчиків у центрі дійсно майже немає, але у спальних районах усе є. Є кілька скалодромів. Є навіть штучні пороги для каякерів.

Якщо звик до кешу, то навіщо тобі банки? Банкомати теж на кожному кутку є, переважно у магазинах та галереях. Карткою можна розрахуватися практично усюди. Готівку взагалі майже не знімаю.

Якщо постійно користуєшься транспортом, то візьми собі проїзний. Десь 110 злотих на місяць. Ну і додай, що за ці 6 злотих маєш годину і можеш робити які завгодно пересадки. І цього вистачає, щоб доїхати майже будь куди у такому відносно компактному місті. Оце ти видав!Я казав про загальну чистоту. По вулицях не лежать купи сміття, різні бумажки та пакети за вітром не літають. Такої дичини, як у Києві після торгівлі біля переходів, взагалі неможливо уявити.Ремонти - це справа тимчасова. До речі, якщо роблять якийсь ремонт, то потім усе повертають у первісний стан. Плитку кладуть на місце, бруд прибирають. Що насправді є, так це відсутність цих тротуарів на деяких вулицях. Але теж поволі переробляють.Вода. Так, навколо вапнякові породи, тож вода жорсткіша, ніж у Києві. Але, наприклад, у порівнянні з тим, що було у Донецьку, то досить м'яка. Чайник чищу десь раз на 2-3 місяці. Можна спокійно пити воду з крана.Повітря не ідеальне, але знову ж таки, у порівнянні до Києва - набагато краще. Якщо розглядати викиди з транспорту, то тут немає пердячих маршруток, від яких у мене одразу голова починає боліти у Києві.У Кракові є десь два-три десятки парків, а майже чверть території міста - це ландшафтний парк з лісами та луками.Про спорт: десь десяток-півтора басейнів, фітнесцентри на кожному кутку, спортивних майданчиків у центрі дійсно майже немає, але у спальних районах усе є. Є кілька скалодромів. Є навіть штучні пороги для каякерів.Якщо звик до кешу, то навіщо тобі банки? Банкомати теж на кожному кутку є, переважно у магазинах та галереях. Карткою можна розрахуватися практично усюди. Готівку взагалі майже не знімаю.Якщо постійно користуєшься транспортом, то візьми собі проїзний. Десь 110 злотих на місяць. Ну і додай, що за ці 6 злотих маєш годину і можеш робити які завгодно пересадки. І цього вистачає, щоб доїхати майже будь куди у такому відносно компактному місті. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 05 гру, 2022 15:07, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2260 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 15:02 andrijk777 написав: По цьому спису міста з 300К населення є значно "розвинутіші" ніж з місто 3КК населенням. По цьому спису міста з 300К населення є значно "розвинутіші" ніж з місто 3КК населенням.

Оце і є нормальний розвиток міст, коли життя та блага цивілізації не зусереджується лише у столиці. І навіть місто на 300-500-700 тис. може бути комфортним для життя. Оце і є нормальний розвиток міст, коли життя та блага цивілізації не зусереджується лише у столиці. І навіть місто на 300-500-700 тис. може бути комфортним для життя. Gastarbaiter Повідомлень: 2260 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 15:19 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: розуміємо, що це жарт.



й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина. розуміємо, що це жарт.й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.



Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок. Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок. Дюрі-бачі

Повідомлень: 123 З нами з: 29.07.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 231232233234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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