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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 232233234235
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Из Пшемышля организовали еще один бесплатный поезд для беженцев с интервалом раз в двое суток. На этот раз на Ганновер.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:05

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:розуміємо, що це жарт.

й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.

Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.

Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
https://youtu.be/6Vmu_ABjr5c
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:16

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:розуміємо, що це жарт.

й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.

Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.

Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
https://youtu.be/6Vmu_ABjr5c

Знаєте чому в нього рейт 12€/год? Тому що якийсь ІТ-шник з рейтом 50€/год в Германії платить 45% податків, і оплачує цьому рилу мінімалку і ще багато чого. Може ще пару арабів утримує.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:26

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:що закордоном рай на землі,

Рай на Землі це коли працюєш в країні з великими ЗП, наприклад США чи Німеччина, а живеш в дешевій країні як Україна.

Або Сомалі, можна Куба, Зімбабве...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:43

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:розуміємо, що це жарт.

й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.

Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.

Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

якщо ITшник молодий та нежонатий - зрозуміло, що йому файно. але тоді краще на Гоа :D

але коли вже сім'я, діти, освіта дітей - випливають інші фактори.

та й стоматологія - не єдиний різновид медицини.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:00

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.

Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.

Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
https://youtu.be/6Vmu_ABjr5c

Знаєте чому в нього рейт 12€/год? Тому що якийсь ІТ-шник з рейтом 50€/год в Германії платить 45% податків, і оплачує цьому рилу мінімалку і ще багато чого. Може ще пару арабів утримує.[/quote]
ІТвець йому нічого не оплачує, оскільки чувачок Паше роботягою на меблевій фабриці.
Bolt
 
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