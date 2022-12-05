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й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.
Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.
Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.
Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.
й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.
Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.
Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.
Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.
й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.
Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.
Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.
Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.
якщо ITшник молодий та нежонатий - зрозуміло, що йому файно. але тоді краще на Гоа
але коли вже сім'я, діти, освіта дітей - випливають інші фактори.
Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.
Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.
Знаєте чому в нього рейт 12€/год? Тому що якийсь ІТ-шник з рейтом 50€/год в Германії платить 45% податків, і оплачує цьому рилу мінімалку і ще багато чого. Може ще пару арабів утримує.[/quote] ІТвець йому нічого не оплачує, оскільки чувачок Паше роботягою на меблевій фабриці.
Faceless написав:Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.
Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.
який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині
з чим згоден з BIGor - вартість житла в Києві не відповідає доходам населення. умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.
з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.
але BIGor таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте? всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні.
Ваші розрахунки взагалі для аскетів. А в мене сімя. Ви би повели дружину в засцяну гостінку 18 м2 без балкону за окружною серед алкашів і пенсіонерів? А можна раціон описаний тут оновити на кінець 2022 року https://fi202x.blogspot.com/2020/06/2000-2.html?