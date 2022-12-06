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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 233234235236> Додано: Пон 05 гру, 2022 19:03 Re: Еміграція, заробітчанство Из Пшемышля организовали еще один бесплатный поезд для беженцев с интервалом раз в двое суток. На этот раз на Ганновер. antey1969 1

Повідомлень: 11610 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1585 раз. Подякували: 3475 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 19:05 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: розуміємо, що це жарт.



й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина. розуміємо, що це жарт.й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.



Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.



Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок. Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

https://youtu.be/6Vmu_ABjr5c Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири. Bolt Повідомлень: 1407 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 19:16 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: розуміємо, що це жарт.



й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина. розуміємо, що це жарт.й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.



Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.



Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок. Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

https://youtu.be/6Vmu_ABjr5c Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

Знаєте чому в нього рейт 12€/год? Тому що якийсь ІТ-шник з рейтом 50€/год в Германії платить 45% податків, і оплачує цьому рилу мінімалку і ще багато чого. Може ще пару арабів утримує. Знаєте чому в нього рейт 12€/год? Тому що якийсь ІТ-шник з рейтом 50€/год в Германії платить 45% податків, і оплачує цьому рилу мінімалку і ще багато чого. Може ще пару арабів утримує. BIGor

Повідомлень: 6983 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1484 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 19:26 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: що закордоном рай на землі, що закордоном рай на землі,

Рай на Землі це коли працюєш в країні з великими ЗП, наприклад США чи Німеччина, а живеш в дешевій країні як Україна. Рай на Землі це коли працюєш в країні з великими ЗП, наприклад США чи Німеччина, а живеш в дешевій країні як Україна.

Або Сомалі, можна Куба, Зімбабве... Або Сомалі, можна Куба, Зімбабве... flyman

Заблокований Повідомлень: 30134 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1445 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 19:43 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: розуміємо, що це жарт.



й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина. розуміємо, що це жарт.й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.



Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.



Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок. Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

якщо ITшник молодий та нежонатий - зрозуміло, що йому файно. але тоді краще на Гоа



але коли вже сім'я, діти, освіта дітей - випливають інші фактори.



та й стоматологія - не єдиний різновид медицини. якщо ITшник молодий та нежонатий - зрозуміло, що йому файно. але тоді краще на Гоаале коли вже сім'я, діти, освіта дітей - випливають інші фактори.та й стоматологія - не єдиний різновид медицини. Shaman

Повідомлень: 2618 З нами з: 29.09.19 Подякував: 373 раз. Подякували: 797 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 20:00 BIGor написав: Bolt написав: Дюрі-бачі написав:

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.



Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.



Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок. Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

https://youtu.be/6Vmu_ABjr5c Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

Знаєте чому в нього рейт 12€/год? Тому що якийсь ІТ-шник з рейтом 50€/год в Германії платить 45% податків, і оплачує цьому рилу мінімалку і ще багато чого. Може ще пару арабів утримує.[/quote]

ІТвець йому нічого не оплачує, оскільки чувачок Паше роботягою на меблевій фабриці. Знаєте чому в нього рейт 12€/год? Тому що якийсь ІТ-шник з рейтом 50€/год в Германії платить 45% податків, і оплачує цьому рилу мінімалку і ще багато чого. Може ще пару арабів утримує.[/quote]ІТвець йому нічого не оплачує, оскільки чувачок Паше роботягою на меблевій фабриці. Bolt Повідомлень: 1407 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 23:15 Shaman написав: BIGor написав: Faceless написав: Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва. Я знаю людей, що ів Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.

Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально. Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.

який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині



з чим згоден з BIGor - вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.

умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.



з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.



але BIGor таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?

всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні. який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посерединіз чим згоден з- вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.алетаки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте?всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні.

касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html

Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка. касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотекиа пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка. flyman

Заблокований Повідомлень: 30134 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1445 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 гру, 2022 23:39 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html

Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка. касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотекиа пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

Ваші розрахунки взагалі для аскетів. А в мене сімя. Ви би повели дружину в засцяну гостінку 18 м2 без балкону за окружною серед алкашів і пенсіонерів?

А можна раціон описаний тут оновити на кінець 2022 року https://fi202x.blogspot.com/2020/06/2000-2.html ? Ваші розрахунки взагалі для аскетів. А в мене сімя. Ви би повели дружину в засцяну гостінку 18 м2 без балкону за окружною серед алкашів і пенсіонерів?А можна раціон описаний тут оновити на кінець 2022 року BIGor

Повідомлень: 6983 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1484 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 гру, 2022 10:29 flyman написав: касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html

Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка. касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотекиа пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две nekefer

Повідомлень: 327 З нами з: 24.10.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 гру, 2022 10:52 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: flyman написав: касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html

Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка. касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотекиа пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две Зря ви то сказали. Флайман ж може показати Зря ви то сказали. Флайман ж може показати Faceless

Модератор Повідомлень: 32352 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7630 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 233234235236> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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