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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236>
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Из Пшемышля организовали еще один бесплатный поезд для беженцев с интервалом раз в двое суток. На этот раз на Ганновер.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:05

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:розуміємо, що це жарт.

й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.

Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.

Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
https://youtu.be/6Vmu_ABjr5c
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:16

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:розуміємо, що це жарт.

й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.

Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.

Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
https://youtu.be/6Vmu_ABjr5c

Знаєте чому в нього рейт 12€/год? Тому що якийсь ІТ-шник з рейтом 50€/год в Германії платить 45% податків, і оплачує цьому рилу мінімалку і ще багато чого. Може ще пару арабів утримує.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:26

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:що закордоном рай на землі,

Рай на Землі це коли працюєш в країні з великими ЗП, наприклад США чи Німеччина, а живеш в дешевій країні як Україна.

Або Сомалі, можна Куба, Зімбабве...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:43

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:розуміємо, що це жарт.

й якщо велика зп, то й жити треба в США чи Німеччині - там є деякі речі, які не отримаєш в дешевих країнах - та ж медицина.

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.

Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.

Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

якщо ITшник молодий та нежонатий - зрозуміло, що йому файно. але тоді краще на Гоа :D

але коли вже сім'я, діти, освіта дітей - випливають інші фактори.

та й стоматологія - не єдиний різновид медицини.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:00

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:

Я про реальну ситуацію, зокрема в ІТ.

Жити в США чи Німеччині дуже дорого, в першу чергу за рахунок дуже дорогого житла. І навіть з великою ЗП ти не можеш просто взяти ЗП за 3-5 років і купити квартиру чи побудувати будинок.

Щодо медицини, зокрема стоматології, то в нас чи в Чехії є не гірші спеціалісти за значно приємніший прайс і головне: в нас нема довбанутих страховиків, яким ще попробуй доведи, що це був страховий випадок.

Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
https://youtu.be/6Vmu_ABjr5c

Знаєте чому в нього рейт 12€/год? Тому що якийсь ІТ-шник з рейтом 50€/год в Германії платить 45% податків, і оплачує цьому рилу мінімалку і ще багато чого. Може ще пару арабів утримує.[/quote]
ІТвець йому нічого не оплачує, оскільки чувачок Паше роботягою на меблевій фабриці.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 23:15

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Я знаю людей, що і з куди нижчими доходами назбирали в Києві на власне житло. Та й 3куо не є чимось захмарним для Києва.

Це типовий "Київ Фейслеса". Я таких людей не знаю. В кожного своя правда, комусь добре живеться і все дешево в Києві, а комусь пагано живеться - той вимушений емігрувати в пошуках кращого життя. Я з другої категорії. Жити чужими успішними історіями я не збираюсь, мені треба собі жити нормально.

який яскравий приклад протилежних думок. а істина десь посередині ;)

з чим згоден з BIGor - вартість житла в Києві не відповідає доходам населення.
умовні 140 куе - якщо віддавати по 1 куе на місяць (а це зп не меньше 3 куе, якщо сім'я), то скільки треба - 12 років? а відсотки - скільки буде коштувати квартира в такому випадку? тому зазвичай є випадки, коли хтось купує житло - але там майже гарантовано є нюанси. це або унікуми типа flyman, що живуть на 100 баксів, або обдаровані ІТ, що в 25 років отримують від 5 куе. або просто була інша квартира чи батьки допомогли. всі варіанти легко рахуються.

з іншого боку співвідношення вартість квартири - зп - зараз порушене у всьому світі, особливо у великих містах. але у Польщі іпотека більш доступна - це факт. в України вважай її немає.

але BIGor таки виявляє всі ознаки початкового емігранта - там все добре, тут все погано- це ви себе переконуєте? :D
всюди є можливості, але не всі ними користуються - іммігрантам зазвичай тяжче, ніж місцевим. нехай вам пощастить, чом й ні. ;)

касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html
Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 23:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html
Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

Ваші розрахунки взагалі для аскетів. А в мене сімя. Ви би повели дружину в засцяну гостінку 18 м2 без балкону за окружною серед алкашів і пенсіонерів?
А можна раціон описаний тут оновити на кінець 2022 року https://fi202x.blogspot.com/2020/06/2000-2.html?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:29

  flyman написав:касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html
Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:52

Re: Еміграція, заробітчанство

nekefer написав:
  flyman написав:касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html
Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две
Зря ви то сказали. Флайман ж може показати
Faceless
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