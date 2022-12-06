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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:57

  Faceless написав:
nekefer написав:
  flyman написав:касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html
Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две
Зря ви то сказали. Флайман ж може показати

Причем сразу две)))
antey1969
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