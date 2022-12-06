Faceless написав:nekefer написав: flyman написав:касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотекиhttps://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.htmlа пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.htmlЩо робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте двеЗря ви то сказали. Флайман ж може показати
nekefer написав: flyman написав:касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотекиhttps://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.htmlа пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.htmlЩо робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две
flyman написав:касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотекиhttps://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.htmlа пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.htmlЩо робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.