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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 гру, 2022 10:57
Faceless написав: nekefer написав:
бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две
Зря ви то сказали. Флайман ж може показати
Причем сразу две)))
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Додано: Вів 06 гру, 2022 13:04
nekefer написав:
бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две
Ну взагалі таке було, в 2014 році коли була війна на сході, і не квартира а студія, і на самій окраїні, і не готова, а майнові права від КМБ (тобто здача через 5 років).
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